Lo que más molesta a Rhea Ripley: «En el gimnasio…»

«The Nightmare» Rhea Ripley está ahora mismo fuera de la programación de WWE debido a una lesión y es una incógnita cuando va a regresar, aunque recientemente se adelantó que no se perderá WrestleMania 41. Pero igualmente está de manera constante en primera plana, ya sea porque ha dicho que quiere ser madre en cinco o diez años, por sus palabras acerca de los obstáculos que han tenido que enfrentar en la división femenina, o por la idea de Damian Priest de ir juntos a por el campeonato en parejas.

Embed from Getty Images

► Lo que más molesta a Rhea Ripley

Continuamos con ella con un tema completamente distinto de los mencionados: lo que más le molesta. Por ello le preguntaron recientemente a la luchadora en Jazzy’s World y ella señaló una situación que todos hemos vivido en el gimnasio, donde ella pasa buena parte de su día a día.

«Estoy segura de que ya lo he dicho antes, porque soy muy fan del gimnasio y me encanta ir. Lo que más me molesta es la gente que gruñe exageradamente solo para que todos los vean. Los observo y pienso: ‘Ese peso ni siquiera es tan pesado. ¿Por qué haces tanto ruido?’. Es como, yo podría levantar eso sin problema y sin hacer tanto escándalo. Sé que no están esforzándose realmente; solo están buscando llamar la atención».

Embed from Getty Images

¿Qué es lo que más te molesta? ¿Compartes el sentimiento de Rhea?

Hablando del gym, un servidor ha recordado otra vez que la ex campeona mundial habló sobre el gimnasio (entre muchas otras) en las redes sociales en 2022 diciendo «nos gusta el dolor» y publicando una foto curiosa en 2024 por dos motivos. Uno es el aspecto que luce ella misma, con un cabello de un tono mucho más claro que el actual. Otro es que se muestra junto a Raquel Rodríguez, quien en la actualidad es una de sus principales oponentes.

Embed from Getty Images