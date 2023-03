Lo que más le interesa a Font de Sterling vs Cejudo

Rob Font, aspirante al peso gallo de la UFC, entiende la perspectiva empresarial que rodea al enfrentamiento entre Aljamain Sterling y Henry Cejudo. Durante una entrevista exclusiva con MMA News, Font dio su desglose de la rumoreada pelea por el título entre Aljamain Sterling y Henry Cejudo.

“Me encanta, me encanta la pelea“, dijo Font sobre Sterling vs Cejudo. “Estoy más interesado en la conferencia de prensa y el bombo previo a la pelea. Henry siempre se lo trae, Aljamain también es divertidísimo. En cuanto al combate, me quedo con el campeón en esta ocasión“.

Sterling defendió por última vez el cinturón contra el ex campeón TJ Dillashaw en UFC 280 el pasado mes de octubre. Tras insinuar en un principio un tiempo de descanso, es probable que regrese para enfrentarse a Cejudo. Sterling ganó por primera vez el cinturón por descalificación contra Petr Yan en el UFC 259. A continuación derrotó a Yan en el combate por el título. Posteriormente derrotó a Yan en la revancha del UFC 273.

Antes de retirarse, Cejudo fue uno de los mejores luchadores libra por libra, con títulos en peso mosca y peso gallo. Ha insinuado no sólo reclamar el trono del peso gallo, sino también desafiar potencialmente a Alexander Volkanovski en el peso pluma. Font cree que Sterling hará lo suficiente para vencer a Cejudo. Mientras tanto, está tratando de volver a la pista y llamar la atención de los principales contendientes.