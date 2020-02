El día de hoy, 27 de febrero, arranca «Camino al Retiro» la gira de despedida del veterano luchador Halloween, con una función en el tradicional recinto de Pachuca, la Arena Afición.

Previo a este inicio de gira, «La Calabaza Asesina» tuvo un convivio con aficionados en un resturant de la Bella Airosa donde dio algunas declaraciones respecto a la decisión de despedirse de los cuadriláteros luego de más de 30 años de carrera profesional.

«Pese a las condiciones en que me encuentro, daré el extra en cada presentación. Halloween siempre se va a entregar al mil (por ciento); no al cien, porque al cien cualquiera. Pachuca es una plaza muy noble, pero tiene mucho tiempo que no veo a la Arena Afición llena, y he venido con muchas empresas; a mí me encantaría que en mi retiro la arena estuviera llena. A lo largo de mi carrera viví la gloria y el infierno; no obstante, me siento satisfecho de levantarme las veces que caí. Es difícil llegar a lo alto, pero es más difícil permanecer; creo que a Halloween, a pesar de las críticas y malos comportamientos, la pasión lo sacó adelante. Halloween hizo lo que tenía que hacer; fui muy bendecido. Pero ya es momento de parar, y mi retiro se debe a fuertes lesiones en los hombros y rodillas. Lo que le pasó a la Parka me decidió a retirarme. Claro que me llegan muchos sentimientos que me dan nostalgia, pero no hay marcha atrás, plaza que pisé, plaza en la que me retiro». Concluyó

La gira «Camino al Retiro» con DTU tocará ciudades como Poza Rica, Ciudad Madero y Tulancingo; además que de manera independiente, «La Calabaza Asesina» visitará otros puntos de la República Mexicana, concluyendo con una función en mayo en su querida Tijuana.

Para la función de hoy, Halloween luchará en el turno estelar en un triangular de parejas extremo, al lado de su inseparable Damián 666. En esta ocasión se medirán a Crazy Boy y Paranoiko, y a la dupla de la Sangre Malandra (Chaneke y Avorto).

El cartel completo queda así:

DTU «Camino al retiro», 27.02.2020

Arena Afición, Pachuca, Hidalgo

1. Dariux vs. Fly Danger vs. Destino vs. Flayer Boy

2. Aero Panther, Fight Panther y Gran Cobra vs. Hard Boy, Samuray Jr. vs. Vengador Radioactivo

3. Shun Skywalker vs Aaron Sykes vs. Pesadilla vs. Calibus vs Tiburón vs. Kaleth

4. Delirio y Xtreme Fly vs. Black Golden y Ultrasoniko vs. Hijo De Pólux Jr. y Malkriado

5. Brazo Celestial y Brazo Cibernetico Jr. vs Apolo Estrada Jr. y Demonio Infernal

6. Hechicero vs. Camuflaje

7. Damián 666 y Halloween vs. Avorto y Chaneke vs. Crazy Boy y Paranoiko