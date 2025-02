Sean Strickland perdió ante Dricus Du Plessis en el UFC 312 por decisión unánime. Durante el combate principal, el ex campeón sufrió importantes daños, incluida una fractura de nariz, mientras la sangre le corría por la cara. A pesar de la adversidad, perseveró y se negó a abandonar.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, elogió la dureza y la concentración mental de Strickland tras la pelea, al tiempo que compartió una interesante observación sobre su comportamiento dentro del octágono.

«Sean suele ser muy bueno cerrando a la gente, como Izzy (Adesanya)», dijo White a los periodistas. «Cuando peleó con Izzy, Izzy no pudo entrar en ritmo, y Sean estaba en su cara, presionándolo todo el tiempo. Siento que eso es lo que Dricus le hizo.

«Te diré algo fascinante que noté el pasado sábado en la noche por primera vez. No sé por qué. Veremos si lo notan. Entonces, Sean Strickland – la forma en que actúa antes de las peleas, ¿verdad? Normalmente, cuando tienes gente que actúa como él, ves signos de ello en una pelea. Pero, ¿quién es más centrado, profesional y sólido en una pelea que él? Cuando le hieren, no saca la lengua, no dice: ‘No, no, eso no me ha hecho daño’. Se mantiene concentrado y sigue adelante.

«Nunca hay ningún indicio de cómo actúa fuera del octágono cuando está ahí dentro. Es un profesional absoluto todo el tiempo. Es realmente fascinante. No sé si alguna vez he visto eso en un tipo que actúe como él lo hace antes de las peleas».

El récord de Strickland en la UFC ha sufrido un bajón desde su victoria por el título de peso medio en septiembre de 2023. Ahora está 1-2 en sus últimas tres peleas, con ambas derrotas en peleas por el título contra Du Plessis.

«Nunca he visto a un tipo tan sólido y profesional», añadió White. «Le rompen la nariz, se la vuelven a colocar en su sitio y sigue peleando. Recibe golpes muy duros, pero cuando lo hace, no mueve la cabeza ni hace las tonterías que hacían tipos como Mayorga. Puedes ir a cualquier deporte de combate y lo habrás visto. Pero nadie es más profesional durante la pelea que este tipo. Es fascinante».