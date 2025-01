Kevin Lee estaba ansioso por tener otra oportunidad de competir en la UFC, donde peleó de 2014 a 2021. El peso ligero ganó prominencia en 2017 cuando desafió a Tony Ferguson por el título interino, pero se quedó corto.

En 2021, Lee fue liberado de la UFC. Regresó brevemente en 2023, pero su regreso terminó en una rápida y brutal derrota por sumisión ante Rinat Fakhretdinov.

Ese mismo mes, Lee anunció su retirada de las MMA, pero regresó a la acción al año siguiente, consiguiendo una victoria por sumisión en el Lights Out Championship 17. Recientemente, «The Motown Phenom» ha firmado un contrato con la recién creada Global Fight League (GFL) y sigue luchando.

En una entrevista reciente con Ariel Helwani, Lee reveló que se ofreció a pelear en la Contender Series de Dana White por unos modestos 5.000 dólares, pero su propuesta fue rechazada.

«Realmente quiero competir. Para mí, el dinero no es necesariamente el mayor problema; dije que aceptaría esa pelea por 5.000 dólares en la Contender Series (de Dana White) contra el mejor contendiente que tuvieran», dijo Lee. «No estaban interesados en eso. ¿Por qué? No lo sé. No tuve mucha conversación con la UFC aparte de Sean Shelby, y él dijo que no estaba realmente interesado en algo así.»

Lee también compartió su frustración por la falta de interés de la UFC.

«Cuando hablo con Ali [Abdelaziz], y me cuenta cualquier cosa sobre la UFC, me dice que no están interesados en absoluto. ¿Por qué? No sabría decírselo. He participado en algunas de las peleas más importantes de la historia de la UFC. Terminé su contrato con Fox para entrar en ESPN, y soy un tipo con el que es muy fácil trabajar. Me siento profesional, hago lo que tengo que hacer y no molesto a mucha gente».

A pesar del contratiempo, Lee sigue decidido a demostrar su valía.

«Por qué no querían que fuera a la Contender Series (de Dana White) para demostrar que sigo siendo uno de los mejores 155 que hay, no lo sé, pero me aseguraré de que la próxima vez no haya dudas».

La resistencia de Lee subraya su compromiso de competir al más alto nivel, lo que deja a los aficionados preguntándose si otra oportunidad en la UFC puede estar aún en el horizonte.