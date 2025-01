Jiří Procházka es consciente de los errores que cometió durante su breve etapa como campeón semicompleto de la UFC en 2022.

Procházka disfrutó de un rápido ascenso a la cima del mayor escenario de la MMA, capturando el oro de la UFC en tan sólo su tercera pelea en la promoción. Tras noquear a Volkan Oezdemir y Dominick Reyes, sometió a Glover Teixeira para evitar una derrota segura en las tarjetas de puntuación en un evento en Singapur.

Pero la era de «BJP» fue corta, al no llegar a su planeada primera defensa contra Teixeira después de que una lesión en el hombro obligara a la estrella checa a dejar vacante el cinturón.

Desde entonces, el peleador de 32 años ha fracasado en dos intentos de recuperar el estatus de campeón ante Alex Pereira, con dos derrotas por nocaut ante «Poatan» que intercalaron una memorable actuación de recuperación ante Aleksandar Rakić en UFC 300 el pasado mes de abril.

Al igual que aquel resultado, Procházka tratará de realizar una exhibición digna de otra oportunidad de reconquistar el título cuando se enfrente a otro excampeón, Jamahal Hill, en el UFC 311 el 11 de enero.

Durante una entrevista con Mike Heck, de MMA Fighting, Procházka se anticipó a lo que le depararía una victoria sobre «Sweet Dreams», reiterando su deseo de tener una tercera oportunidad de pulverizar el récord perfecto de Pereira en el peso semicompleto. Y en caso de conseguirlo, «BJP» confía en saber cómo enfocar mejor un segundo reinado.

«Tal vez la primera vez, cuando gané, no me di cuenta de que era algo grande en mi vida, y no estaba tan agradecido por ello», dijo Procházka. «Me lo tomé como si, automáticamente, fuera a ser el campeón. Vale, soy el campeón, y eso es todo, sí. No tenía sentimientos de humildad ni de agradecimiento.

«Así que me dije: ‘Quiero ir por este camino una vez más’, no sólo una vez más, pero quiero ir allí, tomar este cinturón, tomar esa posición del mejor hombre en el semicompleto [división], y una vez más, pero agradecido. Sé humilde. Y realmente apreciar ese momento. Realmente apreciar la vida que le dio esta oportunidad de pelear por eso de nuevo. Y ahora mismo, estoy en este proceso. Esto es lo que siento ahora mismo».

Procházka protagonizará una de las peleas más importantes y cruciales del UFC 311, un combate de pago por evento que estará encabezado por las esperadas defensas del título del campeón del peso ligero, Islam Makhachev, y del campeón del peso gallo, Merab Dvalishvili.