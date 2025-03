Lo que exige Jinder Mahal para volver a WWE

Recientemente, la ex Superestrella WWE, Jinder Mahal, concedió una interesante entrevista a Muscle Man Malcolm, y allí le preguntaron acerca de si estaría interesado en volver a WWE.

El luchador, que ahora lleva por nombre Raj Dhesi, se mostró interesado en volver a WWE, pero, aseguró, que debe ser bajo unas condiciones especiales, pues ya no necesita el dinero que le puede dar WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jinder Mahal habla acerca de la posibilidad de regresar a WWE

«Sí, por supuesto, si tiene sentido, por supuesto. Desde el punto de vista comercial, tendría que haber suficientes ceros en un papel para que lo firme, pero simplemente me estoy divirtiendo. He sido muy afortunado en mi carrera. Tuve una carrera larga e invertí la mayor parte de mis ganancias a lo largo de los años.

«¿Lo que se necesitaría? Me volví financieramente alfabetizado. Estudié sobre el dinero, aprendí sobre el interés compuesto y cómo invertir en el S&P 500 y en propiedades de alquiler. Así que simplemente hago lo que quiero y me divierto. Pero, nuevamente, si tiene sentido desde el punto de vista comercial o si algo me interesa creativamente, definitivamente».

Mahal actualmente es el Campeón Stu Hart Heritage y es, junto a Satnam Singh, Campeón Mundial de Parejas AAA desde agosto de 2024, aunque no ha vuelvo a defender este título.