Lo que dice el rostro de Paul Heyman: «Sé cómo es»

Paul Heyman está comenzando un nuevo capítulo en la WWE como consejero de Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed. Ya no es el «Wiseman» de Roman Reigns y The Bloodline sino el «Oracle» de esta nueva alianza que tan solo está dando sus primeros pasos y de la que realmente no se puede adivinar hacia dónde va a ir o el impacto que va a tener en la historia de la empresa.

► Bully Ray sobre Paul Heyman

En espera de ver qué sucede a continuación, sin olvidar que Rollins es propietario del maletín de Money in the Bank y está a una victoria de ser Campeón Indiscutible o Campeón Mundial de Peso Completo, nos hacemos eco de una declaración interesante del también Hall of Famer Bully Ray sobre el propio Heyman en Monday Night RAW durante un episodio reciente de Busted Open Radio:

“Estoy observando a Heyman. Y, vaya, anoche Paul Heyman me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque Paul se veía incómodo anoche. Esa es la única palabra que me viene a la mente. Paul parecía que no pertenecía ahí afuera con ellos. Las miradas forzadas en el rostro de Paul. Sé cómo es el verdadero Paul Heyman. Sé cómo es el Heyman genuino, ¿vale? Sé cómo son las expresiones faciales reales. También sé cómo son sus expresiones faciales de actuación.”

Claramente Bully conoce mucho mejor a Paul pero podría entenderse esa incomodidad teniendo en cuenta que es una historia nueva después de años al lado de Reigns que no solo tiene que consolidarlo a él dentro de la facción sino a la misma y su narrativa en la programación de WWE. Quizá todos estén incómodos, incluyendo a los fanáticos. ¿Qué opinan nuestros lectores?