En la primera edición de After The Bell en el 2020, Podcast oficial de la WWE y conducido por Corey Graves, el luchador compartió una interesante charla con Renee Young, en donde se reveló lo que Corey Graves odia más que nada en el mundo.

Se trata de algo común, pero que genera polémica. Y no, no hablamos de nada relacionado con la lucha libre, sino algo del ámbito personal.

► Lo que Corey Graves odia

En el mismo episodio en donde Renee se fue por las ramas hablando de si llegaría a AEW y en donde Graves lanzó una loca predicción de cara a WrestleMania 36, se reveló que Corey Graves odia las flatulencias.

Así se dio el intercambio entre Renee y Corey:

— Renee: Quiero que la gente sepa que Corey odia el sonido de las flatulencias, no tiene ninguna tolerencia por ellos.

— Corey: Eso es cierto. Cero tolerancia en lo absoluto, me da asco.

— Renee: ¿Has soltado una flatulencia en frente de Carmella? (Risas).

— Corey: No lo he hecho. Escúchame, ¿por qué haría eso? No soy fan de eso. Me asquea. Hay otros cuartos disponibles. Puedes ir al baño. Arréglate de tus asuntos. Simplemente no me gusta. No voy a decir que nunca me vaya a pasar, porque, ya saben, cosas así pasan en la vida, pero si yo me doy cuenta que viene bajando, me voy a otro cuarto.

Luego de unas buenas risas, Renee reveló que Jon Moxley nunca tendrá la mentalidad de Corey y este bromeó diciendo que evitar flatulencias es su mejor atributo como novio. Ya en 2015, Graves lo dejaba claro en su cuenta de Twitter compartiendo una mala experiencia de sus viajes:

People who fart on airplanes are the lowest form of humanity. Have some couth. #gross #holdit — Corey Graves (@WWEGraves) September 30, 2015

«La gente que se tira flatulencias en los aviones son la forma más baja de la humanidad. Tengan algo de cortesía. Es asqueroso. Guárdenselo».