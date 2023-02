Lo que comparte Jake Paul con Jones, GSP y Silva

El aspirante al semicompleto de la UFC Anthony Smith cree que el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul comparte un atributo con varias leyendas de las artes marciales mixtas.

Durante un reciente episodio del podcast Believe You Me de Michael Bisping, el número 5 del ranking de peso semicompleto de la UFC, Anthony Smith, dio su opinión sobre el esperado enfrentamiento ocurrido el pasado domingo entre la ex estrella de Disney Paul y el profesional inglés Fury.

Al parecer, “Lionheart” trató de explicarlo señalando el “aura” que trae consigo Paul cuando se pone entre las cuerdas. Smith, que fue aspirante al título en la principal promoción de las MMA, lo comparó con las leyendas de la UFC Jon Jones, Georges St-Pierre y Anderson Silva.

“Creo que Jake Paul tiene ese efecto que puede cambiar el curso de la pelea sólo con su aura“, dijo Smith. “Creo que Anderson Silva tenía ese efecto. El efecto Anderson Silva, el efecto Jon Jones, el efecto Georges St-Pierre, ¿me entiendes? Creo que todos lo tenían, y creo que él lo tiene un poco... Es una criatura tan diferente en este deporte, y se notaba que Tommy lo estaba sintiendo un poco“.

Aunque sufrió su primera derrota como boxeador profesional en Arabia Saudí, el combate principal del cartel no pasó sin algún éxito para Paul. En el octavo asalto, “The Problem Child” registró incluso el único derribo del combate, sentando a Fury con un duro jab.

Queda por ver si el “aura” identificada por Smith se mantendrá en los futuros combates de Paul, el próximo de los cuales parece probable que se produzca en forma de revancha contra Fury.