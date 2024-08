Lo que CM Punk busca de su duelo contra Drew McIntyre

SummerSlam presenta puntos muy interesantes: el estelar entre Cody Rhodes y Solo Sikoa, Liv Morgan vs. Rhea Ripley o Damian Priest vs. Gunther. Pero la lucha que protagonizarán hoy CM Punk y Drew McIntyre, con Seth Rollins como réferi especial, tiene escrito el término «show stealer», aunque su calidad dentro del ring no sea el gran aliciente.

Nadie espera un «5 Star» (hablando en términos «meltzerianos»), sino que el intríngulis del duelo estará en ver cómo se resuelve la rivalidad trazada por Punk y McIntyre desde principios del presente año, pues según confesó a ESPN el «Best in the World», ocurra lo ocurra, tras SummerSlam pasará página y se centrará en otros menesteres.

En las últimas horas, bajo entrevista con Michael Cole publicada por WWE, Punk avisa de que no esperemos un combate de lucha libre, sino una pelea, al tiempo que confirma su buen estado físico. Punk, como si de Shylock en El Mercader de Venecia se tratara, quiere su premio.

«Seré sincero, hablas del gris de mi barba. Este brazo es nuevo. ¿Lo demás? [se encoge de hombros] Tú sabes. En sus últimos años los deportistas son como automóviles deportivos. A veces te cargas una rueda y la cambias. A veces necesitas hacer una puesta a punto. Todavía no estamos ahí, pero tengo el alta para competir y mi corazón está igual que siempre.

«Tú sabes, vengo a pelear, no me importa un combate de lucha libre, no me importan los árbitros, no me importan las campanas, vengo a conseguir mi libra de carne».