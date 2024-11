Lo que Bo Nickal habría hecho diferente en UFC 309

A pesar de estar satisfecho con su actuación el pasado fin de semana, el aspirante al peso medio de la UFC Bo Nickal desearía haber hecho una cosa diferente contra Paul Craig.

Nickal amplió su récord de imbatibilidad en la UFC y en las artes marciales mixtas profesionales en general en el UFC 309 de pago por evento del sábado, donde se impuso al veterano Paul Craig en el combate principal.

Se esperaba que el combate entre los pesos semipesados y los pesos medios fuera la prueba más dura de la carrera de Nickal hasta la fecha, debido a su renombrada habilidad con el jiu-jitsu, pero eso no ocurrió la noche de la pelea.

En su lugar, el especialista en sumisión y el condecorado luchador disputaron tres deslucidos asaltos en la pelea de pie, para consternación del público neoyorquino. Pero a pesar de los abucheos que llovieron sobre el octágono tras su victoria por decisión unánime, Nickal ha defendido firmemente su exhibición y ha expresado su alegría por haber podido salir victorioso de una batalla de golpes.

Sin embargo, el tres veces campeón nacional de la División I de la NCAA y tres veces campeón de la Conferencia Big Ten de la Universidad Estatal de Pensilvania tiene un pesar, aunque pequeño…

«Estaba ganando el combate y me alegré de adquirir experiencia en la jaula haciendo algo que nunca había hecho antes», escribió Nickal en X. »De lo único que me arrepiento es de no haber sido más agresivo en el tercer asalto después de haberle hecho daño. Necesito construir un sistema mejor para atacar cuando mi oponente está herido».

Habiendo añadido el nombre de Craig a una lista de oponentes derrotados en la UFC que también incluye a Cody Brundage, Val Woodburn y Jamie Pickett, Nickal se ha acercado a abrirse paso en la contienda en las 185 libras.

Pero con su última victoria dejando mucho que desear a los ojos de algunos aficionados y expertos, parece que el púgil de 28 años todavía tiene trabajo por hacer antes de mezclarse con los mejores de la división.