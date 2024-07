Lo que AJ Styles quiere para el «crossover» WWE-NOAH

Toda empresa menor en mediaticidad que WWE (a nivel global, cualquiera) desea lógicamente que un «crossover» con el otrora Imperio McMahon no acabe nunca. Y en una mezcla de realidad, suponemos, y deseo, Narihiro Takeda, director de Cyberfight, dijo esto el pasado mes.

«Hay muchas más cosas por hacer en cuanto a estrechar nuestra relación [WWE y NOAH]. Podemos esperar más apariciones sorpresivas de superestrellas en el futuro».

Por ahora, tenemos como muestra, y no es baladí desde luego, un Naomichi Marufuji vs. AJ Styles que dos días atrás hizo las delicias de los seguidores de «Genius of the Ark», de los seguidores de «The Phenomenal», de los seguidores de NOAH y no sé si de los seguidores de WWE; al menos su grueso de integrantes «no conocedores» y casuales.

En cualquier caso, las verdaderas intenciones de WWE están lejos de ofrecer un «dream match» a sus fans. El gigante estadounidense considera esta alianza un movimiento estratégico de cara a poder introducir su producto definitivamente en Japón y establecer allí un territorio de desarrollo particular.

► Una línea balanceada

Y el propio AJ Styles igualmente quiere que la alianza WWE & NOAH siga plasmándose sobre el ring con grandes luchas. Pero no únicamente sobre los rings de WWE, según comenta bajo entrevista con Tokyo Sports.

«Esto es sólo el comienzo, y creo que hay muchos arreglos que deben hacerse, pero me gustaría ver a más luchadores ir y venir entre las dos organizaciones. Estaría bien si no sólo consistiese en luchadores de WWE yendo a NOAH, sino también luchadores de NOAH yendo a WWE. Al mismo tiempo, las Superestrellas de WWE también aprenderían sobre la cultura de la lucha japonesa. Creo que sería bueno, especialmente para los luchadores jóvenes».