¿Tiene algo de positivo un Brock Lesnar como campeón a tiempo parcial?

De un año a esta parte, el panorama de WWE luce algo distinto tras la implantación de sus nuevos acuerdos televisivos y las nuevas «Wednesday Night Wars». Aunque la manida paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo resulta muy adecuada para resumir cómo ha afectado a Brock Lesnar: «Hace falta que todo cambie para que todo siga igual». Porque después de que hace un año, Vince McMahon y Cía prometieran dar a sus seguidores lo que quieren, de nuevo el máximo campeón de su empresa es un veterano a tiempo parcial. Aunque no uno cualquiera.

► Las ventajas de un Brock Lesnar ausente

Sin embargo, Corey Graves saca algo positivo de esta situación. He aquí sus palabras en la más reciente edición del podcast WWE After The Bell.

Que Brock Lesnar no esté en televisión provoca que haya más tiempo disponible para que otras Superestrellas tengan oportunidades. Para que otros campeonatos eleven su valor. Podría decirse realmente que ahora el título de Estados Unidos es el más importante de Raw. Cuando no tienes una promo de 20 minutos de Paul Heyman cada semana, tienes tiempo para que gente como Humberto Carrillo o Andrade den un paso al frente y brillen. Que Brock se ausente de la televisión no es tan malo. Y, seamos sinceros, cuando la próxima vez suene su música, la gente se volverá loca. Como siempre. Todo el mundo se queja sobre que Brock no está ahí hasta que vuelve y todo el mundo ya dice, ‘Oh sí, lo recuerdo. Brock Lesnar es genial’.

Dentro de la libertad de movimiento que puede tener bajo un podcast producido por WWE, Graves se ha mostrado crítico con algunas decisiones creativas de sus empleadores. Por ejemplo, cuando apuntó que Raw y SmackDown programan demasiadas revanchas, hasta el punto de reconocer que está «cansado de ver los mismos combates una y otra vez». O semanas atrás, cuando consideró que Charlotte Flair lleva tiempo siendo víctima de un mal manejo.

Pero todo tiene un límite, y parece que Lesnar está más allá de esa frontera. Pregunten si no a Jon Moxley, entonces Dean Ambrose, quien bajo el antiguo podcast de Steve Austin acusó a «The Beast» de no esforzarse ni de escuchar propuestas para el combate que ambos disputaron en WrestleMania 32, y que supuso una franca decepción tras ser vendido como un encuentro extremo, considerando también la calidad de los implicados. Así, en su momento se reportó que la directiva hizo la cruz al «Lunatic Fringe». Casualmente, poco después de sus palabras, este perdió el Campeonato WWE, para nunca más volver a conquistarlo.

Y no es la primera vez que queda patente el trato de favor que Lesnar recibe de parte de McMahonlandia. Recuerden cómo la compañía hizo oídos sordos a los dos fallos en pruebas antidoping de Lesnar durante aquel mismo verano de 2016.