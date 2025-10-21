Lo nuevo de Braun Strowman: «Empecé a llorar…»

Adam Scherr, mejor conocido como la ex-Superestrella de WWE Braun Strowman, presentará este próximo viernes un nuevo proyecto lejos de la lucha libre. Dimos cuenta del programa Everything on the Menu cuando se hizo oficial hace unos meses. Pero ha sido durante una reciente entrevista cuando «El Monstruo entre Monstruos» ha compartido toda la información que leemos a continuación.

► En palabras de Adam Scherr

Everything on the Menu

“El concepto del programa es que visito dos restaurantes en cada episodio. Uno de ellos es un lugar icónico y lleno de nostalgia para la ciudad, como Superdawg en Chicago, que lleva abierto 68 años. Todos los restaurantes que visité en distintas ciudades tenían más de 50 años de historia. El segundo restaurante suele ser uno de los más prestigiosos, y en Chicago fue Alinea. Solo el hecho de poder entrar ahí fue increíble. Es un lugar donde normalmente cuesta meses o años conseguir una reserva, y de pronto yo estaba en el centro del restaurante, comiendo en una mesa dentro de la cocina, con las cámaras grabando. Fue una experiencia muy humilde para mí.”

Un momento emotivo en Alinea

“Tuve como una epifanía mientras comía ahí. Pensé: ‘Hace 12 años, esta cena me habría costado siete semanas de salario’. Y me quebré, empecé a llorar. Fue un momento muy emocional. Me di cuenta de lo afortunado que soy, porque no solo estaba comiendo en ese lugar tan caro, sino que además lo hacía en mi propio programa de televisión… ¡y alguien me estaba pagando por hacerlo! Me senté ahí pensando: ‘¿Cómo llegué hasta aquí?’. Fue un recordatorio de todo el trabajo y la gratitud que siento. Esa sensación es parecida a cuando me convertí en Superestrella de WWE: una mezcla de asombro y humildad.”

Su visita a Superdawg y la conexión con Chicago

“La nostalgia de Superdawg es increíble. Es una tradición familiar, una parte del alma de Chicago. Escuchar las historias de cómo han mantenido ese negocio por décadas y ver la pasión con la que siguen sirviendo su comida fue genial. No voy a mentir, me comí cuatro Superdawgs con papas fritas y un batido antes de ir a Alinea. Chicago mandó a este monstruo de regreso a casa con la panza llena y una sonrisa en la cara.”

Lo que descubrió viajando por Estados Unidos

“Ha sido asombroso. En el primer episodio filmamos en Washington D.C., en Ben’s Chili Bowl, un restaurante con más de 60 años de historia. Conocí a la señora Virginia Ali, que tiene 91 años y ha estado ahí desde el primer día. Escucharla hablar de todo lo que vivieron durante el movimiento por los derechos civiles, cómo sobrevivieron a los disturbios y cómo la comunidad los mantuvo abiertos porque alimentaban a todos —a los manifestantes, a los bomberos, a la policía— fue algo que me marcó. Sentí esa misma conexión en Superdawg, y también en otros lugares como Beefy King en Orlando, otro restaurante familiar con más de 50 años. Cuando pruebas su comida, estás probando un pedacito de historia. Es increíble ver cómo mantienen vivas esas tradiciones americanas.”

El cariño de los fans y el nuevo rol fuera del ring

“No me doy cuenta de lo famoso que soy hasta que entro a estos lugares y la gente empieza a emocionarse. A veces me pregunto: ‘¿Qué hice para que les caiga tan bien?’. Supongo que repartir unos cuantos bombazos en WWE durante 10 años ayudó (risas). Pero lo que más me gusta es que este programa no está guionado. No estoy interpretando a Braun Strowman, soy yo, Adam Scherr. Es la oportunidad de que el mundo me vea tal como soy. El estreno es este viernes después de SmackDown, y no puedo esperar a que la gente vea otro lado de mí, mis habilidades frente a cámara y mi personalidad fuera del ring.”

El tono divertido del show

“Me lo paso increíble. Entro en los restaurantes, interrumpo a la gente mientras come, juego con los chefs en la cocina, tomo cócteles, compro tragos para el bar… Es pura diversión. Y eso es lo que representa este programa: que la comida une a las personas. Une a la gente a través de la comunidad, las conversaciones y la vida. Si no sonríes viendo uno de estos episodios, no sé qué podría hacerte latir el corazón.”

¿Qué lo motiva?

“Esa es la mejor parte: ver las sonrisas en los rostros de las personas. Me encanta comer cantidades absurdas de comida y proteínas (risas), pero lo que más disfruto es conectar con la gente. En un episodio en Milwaukee incluso invité a mi familia y a mi ahijada, y estuvimos estirando queso juntos. Para mí, eso lo es todo. Siento que ya he vivido cinco vidas, no sé cómo he hecho tanto, pero sigo evolucionando y avanzando. Creo sinceramente que Dios me puso en esta tierra para poner sonrisas en los rostros de las personas… y, maldita sea, soy bastante bueno en eso.”

