3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (5 de junio 2020)

SMACKDOWN 5 DE JUNIO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual inició de manera accidentada cuando Elias sufrió un accidente y Jeff Hardy había sido arrestado, afectando el panorama del torneo para definir al nuevo Campeón Intercontinental

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 5 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- King Corbin vs. Otis

Fue una lucha mala, la peor de la noche. No podemos destacar mucho de este encuentro más que el hecho de que por como se dio en la conclusión, parece que esta rivalidad continuará; sin embargo, no es algo que despierte mucho entusiasmo, aunque Corbin es el rival perfecto para elevar el nivel de Otis al final de la misma. Fue algo que simplemente ocurrió.

2- El culpable del accidente

Aparentemente, SmackDown aún podría confundirnos con el hecho de que el culpable del cabello rojo y la barba roja y podría resultar ser alguien como Sami Zayn, a pesar de que Sheamus es la opción más obvia. Pero a juzgar por cómo se desarrolló todo el ángulo Roman Reigns vs. Rowan en SmackDown el año pasado, dudo que SmackDown sea demasiado experimental en este momento. Además, ¿por qué Sami Zayn atacaría a Jeff Hardy cuando ni siquiera decide presentarse a las grabaciones?

Además, si él considera que el Campeonato Intercontinental debe estar nuevamente en sus manos, debería irrumpir en la final de alguna manera.

1- Otis y Mandy Rose

Al parecer, Otis y Mandy Rose no se comportaron como técnicos anoche, aunque no necesariamente implique que vayan a cambiar a rudo. No dejó de ser raro que primero Otis se robe la corona del Rey Corbin (sin razón alguna, porque fue antes de la lucha que sostuvieron), que es un rudo completo, y luego fue Mandy Rose quien apareció en la pantalla gigante durante el encuentro entre Lacey Evans y Sonya Deville para costarle la victoria a su ex mejor amiga.

Si bien lo de Mandy Rose tiene sentido, no así lo de Otis, quien no había tenido una rivalidad definida desde que obtuvo su maletín.

LO MEJOR

3- Drew Gulak y Shorty G

La victoria de Drew Gulak sobre AJ Styles es la más importante de su carrera y, de todos modos, no perjudica a AJ Styles, que está más cerca del final de su carrera que del principio, aunque sí resulta inoportuna teniendo en cuenta que tendrá una lucha titular contra Daniel Bryan. Lo bueno es que no fueron con el factor predecible y será interesante ver hacia dónde va esta historia.

Por otra parte, la combinación de Shorty G con The New Day también resultó buena. Shorty ha vuelto a tener una buena actuación por segunda semana consecutiva, luego de estar desaparecido por un tiempo, por lo que es posible que se le avecine un buen impulso en las próximas semanas. El medio del cartel de SmackDown luce prometedor: Hardy, Sheamus, Shorty G, Bryan, Gulak, Styles, Nakamura, Corbin y Riddle que aún no debuta.

2- The Miz y John Morrison

Todo el desarrollo de la interacción entre Braun Strowman vs.Miz y Morrison en SmackDown fue entretenido, aunque haya sido infantil, quizás adaptado al tipo de programación para todo público que nos quiere brindar WWE. Hasta cierto punto, fue predecible con el hecho de que Strowman volcaría la van donde estaban The Miz y John Morrison una vez los encontraran; sin embargo, la interacción no dejó de ser entretenida.

1- Campeonato de Sasha Banks y Bayley, ¿el inicio del fin?

El hecho de que Sasha Banks y Bayley ganaron el Campeonato de Parejas Femenil no significa que desaparecieron sus diferencias. Esto será el inicio del final de su amistad, lo firmo.

De hecho, la obtención del título ara Bayley y Sasha no estuvo exenta de inconvenientes. En un punto del encuentro, Bayley intervino y un error de comunicación entre ambas casi provoca que Nikki Cross se llevara el triunfo. SmackDown está contando una historia fantástica sobre estas dos mujeres que cocinarán su rivalidad a fuego lento. Y no nos olvidemos del hacker, quien podría tener algo que decir en este asunto.