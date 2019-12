3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown 27 de diciembre 2019

Este lunes se celebró el último episodio de SmackDown del 2019, donde tuvimos los efectos de lo sucedido hace una semana. Como era de esperarse, tuvo sus altibajos, y ya está trazándose un rumbo en las rivalidades de la marca roja, de cara a Royal Rumble 2020.

Precisamente, el resultado del evento estelar de SmackDown ya dejó una lucha pactada para el PPV, donde Bray Wyatt defenderá su Campeonato Universal ante Daniel Bryan.

LO MEJOR Y LO PEOR SMACKDOWN 27 DE DICIEMBRE 2019

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- King Corbin en la Triple Amenaza

Si bien la triple amenaza (cuando ésta se dio en serio) fue el mejor encuentro de la noche, el punto más bajo fue Corbin. Comparados con The Miz y Daniel Bryan, era el de menor técnica en el ring de los tres; sin embargo, era el rudo y en una lucha de triple amenaza debió haber aprovechado esa situación, más allá de una tibia aparición de Ziggler a su favor.

Lo peor de todo esto es que, una vez que apareció Roman Reigns, Corbin desapareció y no se supo más del «Rey», ni de Ziggler, haciendo prácticamente nula su participación. No decimos que tenían que llegar al extremo de lo que hicieron en TLC (cuando opacaron el evento estelar), pero hubiera sido bueno que el televidente al menos conozca lo que sucedió con esos tres luego del corte comercial.

2- Carmella vs. Mandy Rose

Bueno, la reseña de este encuentro es muy similar a lo ocurrido hace una semana cuando Carmella enfrentó a Sonya Deville. Ni ella, ni Mandy Rose parecen tener un propósito en el ring, a tal punto de que ahora están induciendo a una posible separación entre las de Fire and Desire, cuando ninguna apoyó a su compañera en su lucha contra Carmella, en semanas consecutivas.

A propósito de la lucha, esta fue muy rápida y ninguna de las dos destacó. La diferencia fue que Mandy Rose duró más que su compañera.

1- Lucha cancelada en dos ocasiones

No se entiende el motivo para perder tanto tiempo en una situación (como si los diálogos ya no fueran suficientes), hasta el punto de llegar a cancelar dos veces una lucha para determinar al retador de Wyatt, cuando finalmente se dio todo tal como se planificó, incluido al proyectado ganador (Daniel Bryan).

En realidad, esta situación solo se puede explicar la inhabilidad de WWE de programar un show de dos horas con todo el talento que tiene a su alrededor, y recurren a este tipo de situaciones para alargar lo inevitable. Lo peor, es que a poco menos de un mes para Royal Rumble, no se ha confirmado participante alguno, y hay luchadores que sin estar lesionados o suspendidos, tampoco aparecen en televisión.

LO MEJOR

3- Lacey Evans

Evans se ha tomado el papel de madre muy en serio en las pantallas. Ha convertido a su hija, en una causa para tratar de acabar con sus rivales Sasha Banks y Bayley. En la lucha por parejas que tuvo en SmackDown, aunque perdió, fue un punto alto del encuentro y su nueva faceta de consentida nos ha permitido evidenciar mejoras en su habilidad en el ring y en el micrófono.

Si bien se complementó bien con Dana Brooke, la historia apuntará a que tendrá que remar contra corriente contra las dos rivales más fuertes que existen en la división femenil de SmackDown.

2- The New Day y Braun Strowman vs. Cesaro, Shinsuke Nakamura y Sami Zayn

Este fue un encuentro entretenido, en donde Kofi fue el que más trabajó. Los rudos, una vez más, han mostrado buena química en el ring, y Cesaro demuestra una vez más que es uno de los mejores en este negocio. El público estuvo metido de inicio a final y resultó hasta hilarante el hecho de que hicieran bailar a Strowman luego de la victoria de su equipo.

La consecuencia de este encuentro es que dejó sentadas las bases para una lucha por el Campeonato Intercontinental entre Shinsuke Nakamura y Braun Strowman, con la esperanza de que dicho título vuelva a adquirir relevancia (a diferencia de lo que ocurre con el Campeonato de los EE.UU. en Raw). Si Nakamura llega a perder, hasta un favor podrían haberle hecho, y podría junto a Cesaro, buscar los Campeonatos en Parejas de The New Day.

1- Daniel Bryan vs. The Miz vs. King Corbin

Cuando finalmente se dio este encuentro (donde no entendemos por qué se perdió tanto tiempo suspendiéndolo), resultó en algo muy entretenido. Las intervenciones de Ziggler y Reigns fueron breves, pero decisivas. Los que más brillaron fueron Bryan y The Miz, quienes no decepcionan cuando trabajan juntos; Corbin, en cambio, quedó a deber.

Sin embargo, lo no resta méritos a lo que fue el mejor encuentro de la noche, donde tuvimos una muy buena secuencia final previo a la victoria de Daniel Bryan.