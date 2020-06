3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT TakeOver: In Your House

NXT TAKEOVER IN YOUR HOUSE .— Este domingo se celebró otro especial de la marca amarilla, un nuevo TakeOver, el cual contó con una gran calidad en sus luchas. Se destaca la coronación de Io Shirai como nueva monarca de la marca amarilla, mientras que en la rama varonil, Adam Cole y Keith Lee retuvieron sus títulos luego de vencer en duros combates ante Velveteen Dream y Johnny Gargano, respectivamente.

NXT TakeOver In Your House

LO MEJOR Y LO PEOR NXT TAKEOVER IN YOUR HOUSE

Luego de un evento que, en términos generales fue bueno, aquí les presentamos lo mejor y lo peor de NXT TakeOver In Your House, en orden descendente:

LO PEOR

3- Backlot Brawl

Como en todos los encuentros cinemáticos, no se sabía que esperar de este; sin embargo, una vez que vimos los vehículos parqueados uno pensaría que podíamos ver el uso y abuso de los mismos. Sin embargo, sin ser un encuentro malo, la estipulación no fue bien aprovechada y si el punto decisivo iba a ser una montaña de sillas, podríamos haber visto algo similar dentro de un ring, donde las capacidades de Cole y Dream podrían haber sido mejor aprovechadas.

2- Gargano y Ciampa, derrotados

Tommaso Ciampa y Johnny Gargano han sido las piedras angulares de NXT en los últimos años. Hasta hace poco, no se podría concebir la marca amarilla sin alguna de estas dos Superestrellas, quienes han estado en los planos estelares por mucho tiempo.

Anoche, Gargano y Ciampa parecieron dos individuos comunes y corrientes en sus encuentros, cayendo derrotados. Con el nuevo talento que está surgiendo en la marca amarilla, NXT puede descansar sobre los hombros de alguien más. No se trata del final de los ex miembros de DIY, pero sí podemos decir que ya no son las Superestrellas más importantes de la marca.

1- Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

Karrion Kross lució dominante, sí, pero hacerlo a expensas de Tommaso Ciampa, quien hasta hace poco era el aspirante máximo a destronar a Adam Cole, tal vez no era la mejor idea. Evidentemente, la lucha fue muy corta, y dadas las fortalezas de ambos, se esperaba mucho más. Ciampa lució como cualquier Superestrella de medio o bajo cartel.

LO MEJOR

3- Finn Balor vs. Damian Priest

En esta nueva etapa en NXT, Finn Balor no había encontrado el ritmo para brindarnos un gran encuentro, y Priest era una interrogante, pese a haber dado algunas buenas luchas en el año pasado. Sin embargo, ambos lucharon con gran intensidad de principio a fin y, sin duda, fue de los encuentros más destacados de la noche.

Balor brindó su mejor actuación en esta nueva etapa de NXT, mientras que Priest dio su mejor encuentro que se le recuerde en la marca amarilla. Aunque no sacaron a relucir todo su arsenal, hubo mucho drama en este encuentro.

2- Triple amenaza

Esta fue la mejor lucha de la noche y fue una excelente decisión haberla puesto en el estelar. Con este movimiento, tal vez resultaba predecible un cambio titular, pero más allá de eso, las contendientes lo dejaron prácticamente todo en el ring, robándose el show.

De esta lucha se puede apreciar una vez más que Charlotte Flair es una de las mejores de este negocio; el estilo de Shirai es cautivador y la fortaleza y tenacidad de Ripley resulta un buen complemento. Esta lucha nos da un indicativo del enorme talento que tiene NXT en su división femenil. Del logro de Shirai nos encargaremos de comentarlo a continuación.

1- Io Shirai y un justo reconocimiento

En NXT, nadie merecía más un título que Io Shirai. Finalmente, el momento para la nacida en Japón, que simplemente vio cómo su momento no se dio antes debido a una lesión. Aún como ruda, era querida por el público y anoche fue la favorita de los asistentes.

Este título es un justo reconocimiento a la trayectoria de Io Shirai, y veremos cómo se desenvuelve en su reinado. Si bien la gran perjudicada fue Rhea Ripley, lo mismo podía haberse dicho el año pasado cuando esta obtuvo el título en detrimento de Shirai. En todo caso, felicidades a la nueva monarca de la marca amarilla.