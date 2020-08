3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (31 de julio 2020)

SMACKDOWN 31 DE JULIO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual contó como evento estelar una lucha por el Campeonato Femenil SmackDown entre Bayley y Nikki Cross, con victoria de la primera. Además, hubo otra lucha titular donde Gran Metalik tuvo su oportunidad por el Campeonato Intercontinental WWE frente a AJ Styles, aunque no tuvo éxito.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 31 DE JULIO 2020

En lo que fue un buen programa por primera vez en varias semanas, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Miz y Morrison, sin rumbo

Nadie puede negar que The Miz y John Morrison son un acto entretenido en SmackDown cada vez que tienen el micrófono en mano; sin embargo, han sufrido últimamente una desafortunada racha de derrotas, y casi con seguridad, esta continuará una semana más cuando -suponemos- Morrison se enfrente a Big E, en retaliación de lo ocurrido con su compañero anoche.

Luego de perder el Campeonato de Parejas a manos de The New Day, no han tenido una rivalidad que llame la atención. Si bien en Backlash tuvieron una oportunidad por el Campeonato Universal WWE, solo sirvió para enterrarlos más, al perder una lucha en la que se supone que tenían la ventaja. Es posible que, al no haber muchos técnicos con quienes puedan emparejarse en la actualidad, no los veamos tampoco participar en SummerSlam.

2- La división de parejas luce poco atractiva

Es bueno ver más a menudo a Lucha House Party y que tengan sus oportunidades. Luego de la derrota de Gran Metalik en su lucha por el Campeonato Intercontinental WWE, ahora parece que apuntan al Campeonato de Parejas, si bien parece la movida más lógica actualmente, el tema es que deben complementar su habilidad en el ring con el desarrollo de sus personajes, a efectos de que sean unos retadores creíbles. La idea que hoy en día tienen los fanáticos de los enmascarados es que, son talentosos, pero sin oportunidades de ganar. Cesaro y Nakamura necesitan retadores creíbles y Lucha House Party debe conseguir eso en primer lugar.

1- Naomi vs. Lacey Evans

¿Quién diría que cuando se impulsó el #Naomideservesbetter íbamos a obtener lo peor de su versión? Fue una lucha corta y mala, y con un claro problema de ejecución cuando Naomi se deslizó para aplicarle rana a Evans, quien por su parte tenía una fijación con el cabello de su rival. Hasta ahora, esta rivalidad ha contado con tres encuentros y la situación no parece mejorar. De hecho, esta repartición de victorias sugiere que continuarán rivalizando al menos una semana adicional.

LO MEJOR

3- El impulso de Big E comenzó con pie derecho

Big E empezó con pie derecho su carrera individual y veremos a dónde lleva todo esto. Se sintió un poco extraño el hecho de que los comentaristas indicaban todo el rato como si Big E nunca hubiera luchado en su vida a este nivel, teniendo en cuenta de que ya fue Campeón Intercontinental.

En cuanto a su lucha con The Miz, lució dominante y en realidad, ambos mostraron buena química en el ring. Al final, Big E liquidó con una maniobra un poco inusual del arsenal que conocíamos, el Stretch Muffler, lo cual lo convierte en un rival más peligroso de lo que lo era antes, dada su capacidad para innovar.

2- Shorty G pasa al bando rudo

A veces, son los rivales más amargos los que forman los mejores equipos. Luego de desafiar un poco a la lógica, Shorty G se asoció con King Corbin en algo sorpresivo, pero que puede resultar algo bueno para ambos, en especial para el primero, porque ha sido absolutamente blando desde que adoptó el personaje de "Shorty" en SmackDown. A pesar de que es uno de los luchadores más talentosos en el ring dentro de SmackDown, en realidad no tenía mucho futuro a nivel individual.

Ciertamente esta alianza de Gable con Corbin tiene potencial, que bien pueden buscar el Campeonato individual de SmackDown en el futuro, pero que en el corto plazo, le dará más exposición al ex olímpico y nos podrá brindar grandes encuentros contra Drew Gulak y Matt Riddle.

1- Sorprendente final

Luego de la derrota de Nikki Cross, muchos esperaban un cambio de personaje para Alexa Bliss o incluso Nikki Cross, cuando ambas mujeres se quedaron en el centro del ring. Lo que nadie esperaba después de que Nikki Cross empujara a Alexa Bliss es la aparición de The Fiend que aplicó la Mandible Claw a The Goddess, lo que hace que uno se pregunte si Alexa Bliss volverá como Hermana Abigail en SmackDown, en el futuro, teniendo en cuenta que la personificó en Extreme Rules.

Alexa Bliss es una de las mujeres más expresivas en la marca azul, y sería absolutamente perfecta para el papel de la hermana Abigail. Esto también podría ser el detonante para que Strowman regrese y clame venganza ante el macabro personaje. Un final sorpesivo y que bien puede dar pie a una historia interesante.

