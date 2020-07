3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (3 de julio 2020)

SMACKDOWN 3 DE JULIO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual contó con algunas buenas luchas, pero cuyo segmento estelar fue un brindis de Sheamus en honor a Jeff Hardy.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 3 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Ausencias importantes

Teniendo en cuenta que Otis es el actual Sr. Money in the Bank y una de las estrellas más populares en SmackDown en este momento, debería haber estado en el episodio de SmackDown de esta semana. Sin embargo, aquel viaje en barco que Sonya Deville y Mandy Rose hicieron recientemente, que también dio como resultado la ausencia de Otis podría tener alguna relación.

Si a esto le sumamos que Daniel Bryan, Braun Strowman y Bray Wyatt no estuvieron en SmackDown, dejó un pobre estelar en el programa de anoche, el cual analizaremos luego. Sin embargo, vimos a Daniel Bryan vía Zoom durante el encuentro entre Drew Gulak y AJ Styles, pero se tuvo que complementar con un video promocional de relleno, referente a la rivalidad entre Strowman y Wyatt.

2- ¿Veremos una nueva repetición?

Entendemos por qué WWE tiene que recurrir a repetir viejos encuentros, teniendo en cuenta la situación que atraviesan debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no es algo que llame la atención, a menos que lo que se pretenda revivir sea un clásico. Si bien guarda sentido en virtud de la rivalidad entre Strowman y Wyatt, en la práctica no deja de ser un mero relleno para completar las dos horas del programa.

1- El brindis de Sheamus

La historia de Jeff Hardy y Sheamus no parece terminar en SmackDown, lo cual era de esperarse y no es particularmente malo. Sin embargo, el hecho de que las batallas personales de Jeff Hardy con la adicción al alcohol se pusieran en primer plano en SmackDown es algo que hemos visto en tantas ocasiones en el pasado que perdió efectividad en esta ocasión en particular.

Ahora, si el segmento al final de SmackDown hubiera sido bueno en lo absoluto, no molestaría tanto el argumento. Pero tuvimos a un Sheamus conectado remotamente, y a Jeff Hardy desquitarse con un camarero desventurado, que aparentemente no le había hecho nada malo.

Tanto Jeff Hardy como Sheamus lo harían mucho mejor si comenzaran a luchar con otras personas en este punto. Su rivalidad se siente estirada y sin sentido en este momento.

LO MEJOR

3- Matt Riddle, dos de dos

Matt Riddle se lleva nuevamente la victoria en un encuentro individual, y lleva dos de dos desde su debut. Cuando se esperaba que perdiera impulso a raíz de las acusaciones recibidas, al momento no parece que sea el caso, teniendo en cuenta que ha derrotado a dos de las importantes superstrellas de la marca azul. De hecho, todo apunta a que su primera rivalidad de importancia será contra King Corbin. Habrá que ver cómo le va.

2- Tres sólidos encuentros

Por mucho que pueda encontrar fallas en la narración de historias en SmackDown, la acción en el ring fue algo digno de destacar anoche. AJ Styles y Drew Gulak dieron un gran encuentro, como era de esperarse en dos buenos luchadores; también, Matt Riddle vs. John Morrison también fue un buen encuentro y con grandes movimientos de parte y parte.

Pero también sorprendió gratamente la victoria de Shinsuke Nakamura sobre Kofi Kingston, lo cual le da algo más de credibilidad previo a la lucha titular que sostendrán Nakamura y Cesaro contra The New Day. En todo caso, con los intrusos fuera, Nakamura y Kofi tuvieron la oportunidad de lucirse en el ring.

1- Bayley y Sasha Banks

El hecho de que Sasha Banks y Bayley aún tengan la sensación de una "rivalidad" sobre una posible disputa por el Campeonato Femenil SmackDown de una manera sutil con lo que hicieron, con Sasha Banks enviándola a Bayley para que compita cotran Alexa Bliss sin estar vestida para la ocasión, y posteriormente portando el campeonato de Bayley en su cintura. Estas dos mujeres han dado un paso adelante ahora que Charlotte Flair está en el estante y Becky Lynch se ha ido, y llevan la División Femenina de la WWE a sus espaldas, apareciendo regularmente en las tres marcas.

La burla hacia The Undertaker y la supuesta llamada telefónica a Bayley es probablemente una de las cosas más entretenidas que han tenido en un buen rato. No sabemos si eso signifique algo en el largo plazo, pero al menos siguió la línea argumental del homenaje recibido por el enterrador hace una semana.