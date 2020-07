3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (24 de julio 2020)

¿SMACKDOWN 24 DE JULIO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual contó como evento estelar el esperado Bar Fight entre Jeff Hardy y Sheamus, con victoria del primero. Además, se pactaron dos luchas titulares para la próxima semana, y cuyos retadores fueron determinados en este programa: Gran Metalik por el Campeonato Intercontinental, y Nikki Cross por el Campeonato Femenil SmackDown.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 24 DE JULIO 2020

En lo que fue un buen programa por primera vez en varias semanas, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Retador sorpresa al Campeonato Intercontinental

Gran Metalik es uno de los tipos más talentosos en WWE y puede hacer cosas en el ring que nadie puede hacer. Sin embargo, esta victoria prematura, sin ningún tipo de inversión emocional para los fanáticos ni construcción previa, hace que prefieren ver ganar a AJ Styles, lo cual es raro siendo el rudo. En todo caso, es una gran oportunidad para el enmascarado y habrá que ver si da la sorpresa el próximo viernes, en un encuentro en donde no es el favorito.

2- ¿Separación de Alexa Bliss y Nikki Cross?

Alexa Bliss siempre ha sido mejor como ruda que como técnica, y parece estancada con Nikki Cross a su lado; el tema es que, a pesar de ser un buen dúo, no han sido manejadas correctamente, y si bien Nikki Cross tiene otra oportunidad titular, difícilmente vaya a poder ganarlo la próxima semana, por lo que no se entendió mucho el resultado de la lucha entre las dos mejores amigas, aunque la construcción haya sido otra obra magistral de Bayley.

Dado que ambas parecen tener mucha hambre de triunfo, parece que esa situación sembró las semillas de la disidencia entre Alexa y Nikki; sin embargo, Bayley y Sasha son rudas, y Lacey Evans recientemente cambió de bando, lo que deja menos retadoras creíbles en el bando bueno, y creo que una separación entre ambas ahora no es el mejor momento, aunque eventualmente sí sea necesario, ya que ambas merecen el título, y pueden rivalizar alrededor del oro en el futuro.

1- ¿Y la división de parejas?

Cesaro y Shinsuke Nakamura son los merecidos Campeones de Parejas Smackdown, pero con Kofi Kingston fuera de acción, la pregunta que surge es: ¿Quiénes serán sus siguientes retadores?. Veamos:

New Day y The Usos tienen al menos uno de sus integrantes lesionados; The Forgotten Sons están fuera ya buen rato; Lucha House Party ahora está enfocado en una carrera individual, al parecer, porque sino no tendría sentido la victoria de Gran Metalik; Daniel Bryan -quien podía emparejarse con Drew Gulak- está fuera por el próximo nacimiento de su segundo hijo; ¿Heavy Machinery? Bien gracias. Solo quedan The Miz y Morrison, que andan en otra cosa, sin contar que también son rudos.

Entonces, ¿Qué se necesita? Que Miz y Morrison pasen al bando bueno, o que una pareja de Raw (hay varios equipos) o de NXT (puede ser The Undisputed Era) sea transferida a la marca azul, que incluso tuvo el lujo de desmantelar un potencial equipo de Ali y Shorty G, quienes ya han trabajado juntos.

LO MEJOR

3- ¿Se viene el impulso para Big E?

Big E siempre se promocionó como la superestrella revelación antes de Roman Reigns y uno puede ver claramente por qué. No solo es la estrella más subestimada en SmackDown en el ring, sino que también es muy entretenido y tiene una conexión con la multitud que pocas Superestrellas tienen. La ausencia de seis semanas de Kofi, sumado a la lesión de Xavier Woods le da el escenario perfecto para lucirse en un evento como SummerSlam, sin dañar al carismático grupo.

Sería bueno verlo convertirse en el próximo Campeón Intercontinental de la WWE o incluso siendo la cara de SmackDown con el Campeonato Universal. Siendo realistas, parece más probable que vaya en búsqueda del título de AJ Styles, podrían enfrentarse en SummerSlam. Dada la rivalidad aún existente entre Bray Wyatt y Braun Strowman, en el corto plazo no vemos un impulso hacia el Campeonato Universal todavía. Veremos más adelante.

2- Miz TV

John Morrison y The Miz son geniales e incluso pueden ser más divertidos que Bayley y Sasha, en una variedad de formas. Pero anoche, pudieron sacar partida de dos situaciones que ocurrieron recientemente y le dieron el toque divertido al segmento: Primero, la referencia al "vomitómetro" de Seth Rollins, el cual esperamos que se convierta en un tema habitual hasta que llegue el momento en que The Monday Night Messiah desafíe a Miz y Morrison con Murphy a su lado; y luego, la referencia de Morrison al hasthag de Naomi, y buscando uno para él: #MoreMorrison. ¿Obtendrá el mismo resultado?

Además, Naomi también estuvo muy bien en el segmento, yéndose de tú a tú con The Miz y finalmente lograr salir airosa de su interacción con Lacey Evans. ¿Será que por fin tendrá su oportunidad?

1- Bar Fight

Honestamente, la pelea en el bar en el evento principal de SmackDown fue mucho mejor de lo que se esperaba, y quizás el mejor encuentro cinematográfico en lo que va del año, aunque fue una lástima la interrupción por el corte comercial, lo que la hizo más corta todavía. Hubo una referencia de Jeff Hardy hacia su hermano Matt, quien ahora está en AEW y que "borró su carrera en WWE".

Además, vimos un buen uso de las instalaciones del lugar, y se sumó el elemento sobrenatural en el que Jeff Hardy se convirtió luego de ser derribado por Sheamus (Brother Nero, quizás), dándole el toque cinematográfico. Dicho esto, fue un encuentro muy entretenido y, salvo la conversación inicial entre Sheamus y Jeff Hardy, el Bar Fight tuvo coherencia con el desarrollo que ha tenido esta rivalidad.

__________________________________________________________

