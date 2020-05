3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (22 de mayo 2020)

SMACKDOWN 22 DE MAYO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde inició la construcción rumbo a Backlash 2020, teniendo ya programado el primer combate de la marca azul en el PPV. Braun Strowman defenderá su Campeonato Universal WWE ante el dúo de The Miz y John Morrison en una lucha en desventaja.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 22 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Braun Strowman vs. The Miz

Esta fue una lucha aburrida y corta. Si bien sabíamos que no había forma de que The Miz fuera a ganar aquí y el propósito de todo este segmento evidentemente fue otro. En todo caso, esta no era una lucha que realmente captara el interés del televidente.

2- Derrota de Sheamus

La ausencia prolongada de Roman Reigns, sumado al hecho de que no hemos visto a The Fiend por un tiempo, hace que el panorama estelar de la marca azul se mezcle un poco. Sheamus era una de esas Superestrellas que estaban recibiendo un gran impulso desde que volvió de su lesión en enero pasado; sin embargo, parece que la sonada rivalidad contra Jeff Hardy desembocó en un encuentro de la primera ronda del torneo por el Campeonato Intercontinental.

Jeff Hardy también estaba recibiendo su impulso, pero el enfrentarse en este punto no iba a pintar nada favorable para quien resultara perdedor, puesto que se vería como que estuviera perdiendo el ímpetu. Eso fue lo que pasó con el irlandés, quien pagó caro su exceso de confianza. Eso sí, el encuentro entre ambos fue bueno.

1- División de parejas, olvidada

Los actuales Campeones de Parejas SmackDown no aparecieron anoche, y los ex campeones The Miz y John Morrison, ahora están enfrascados en una rivalidad contra Braun Strowman y lo enfrentarán en Backlash 2020. Con los Uso lesionados, eso únicamente deja a The Forgotten Sons como posibles retadores al título, lo cual no es algo que entusiasme mucho. Sin embargo, no parece que vaya a disputarse encuentro alguno en el siguiente PPV.

LO MEJOR

3- Sonya Deville, mejorando cada semana

Si bien no hubo promo en esta ocasión, Sonya Deville parece que le tiene el número a su ex compañera Mandy Rose, a quien anoche derrotó por segunda ocasión. Deville mostró cosas buenas en el ring y llevó el ritmo del encuentro, aunque su maniobra final puede mejorarse.

2- Bayley vs. Charlotte Flair

La acción fue sólida y progresivamente se volvió más violenta. El final fue anticlimático, pero al final del día Bayley se salió con la suya ante una enrachada Charlotte. Tal vez el "ganar con trampa" por cualquiera de los bandos era lo único que le hacía sentido a esta lucha, ya que ninguna de las dos campeonas podrá darse el lujo de perder limpiamente.

Además, Bayley hizo "respetar su casa" como la Campeona de la marca, pero no se dio mayor avance respecto a una posible traición de Sasha Banks, después de que Charlotte sembrara la semilla".

1- AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura

La rivalidad entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura se había desarrollado de una manera realmente grande para WrestleMania 34, pero cuando el encuentro entre finalmente sucedió, mucha gente estaba decepcionada. Hay que admitir que el encuentro de anoche en SmackDown fue mucho mejor que el de aquel WrestleMania, aún con el factor predecible que daba a Styles como ganador, no dejó de ser un gran encuentro entre ambos, y una lucha muy técnica.

Esperemos que el traspaso de Styles a SmackDown sea el augurio de grandes rivalidades para el Phenomenal One.