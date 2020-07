3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (10 de julio 2020)

SMACKDOWN 10 DE JULIO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual contó con una lucha titular en el estelar donde estuvo en juego el Campeonato de Parejas SmackDown entre The New Day y la dupla de Cesaro y Shinsuke Nakamura.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 10 DE JULIO 2020

A pesar de tener muy pocos puntos positivos, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Otra repetición

¿Cómo matas un episodio ya poco emocionante de WWE SmackDown? Reprisando de manera completa un encuentro poco emocionante de un PPV anterior, en lugar de construir rivalidades de cara a The Horror Show at Extreme Rules de una manera interesante, con un cartel que todavía puede tener un par de añadidos.

2- Karaoke Showdown

Si bien intentaron buscar una forma de darles tiempo en pantalla a algunas subutilizadas Superestrellas de la división femenil, y a Jey Uso -mientras su hermano Jimmy se recupera—, ¿por qué recurrir a un segmento de karaoke para que se mantengan ocupados?.Si bien era previsible que iba a culminar en una lucha, tampoco es que la misma fue destacable. Un segmento para el olvido.

1- ¿Qué ha pasado con SmackDown?

La gran cantidad de ausencias se está haciendo notar. Por tercera semana consecutiva, no tenemos a Bray Wyatt, Daniel Bryan, Sheamus (en vivo), Otis, Tucker, Shorty G, Mandy Rose, Sonya Deville y The Forgotten Sons. Hay otros que esta noche no se utilizaron, estando disponibles como Braun Strowman, AJ Styles, Matt Riddle, Drew Gulak o King Corbin, y tuvimos la repetición de un encuentro entre Braun Strowman y Bray Wyatt de Money in the Bank.

Para ponerlo en perspectiva, Raw dura tres horas y no han puesto repeticiones desde WrestleMania. Entonces, las ausencias son un problema, pero no el verdadero problema. La división de parejas ha quedado reducida a dos o tres equipos. La de mujeres solo es: Bayley, Sasha Banks, Alexa Bliss y Nikki Cross; el resto, bien gracias. De momento, gracias a los creativos, han quedado reducidos a un mero chiste.

Esperemos que el Campeonato Intercontinental WWE recupere el prestigio con AJ Styles, al menos retadores no le faltan hasta el momento. Por cierto, ¿Dónde está Mustafa Ali?

LO MEJOR

3- Jeff Hardy, The Miz y John Morrison

Si bien The Miz y John Morrison no tienen rumbo creativo en estos momentos, no se puede negar de que cada semana hacen lo posible para entretenernos con sus segmentos, y en el ring, también dejan buena impresión. El segmento con Jeff Hardy sirvió para echarle más color a la rivalidad contra Sheamus, donde se concretó el "Bar Fight" para The Horror Show at Extreme Rules.

Ya en el ring, en la lucha de apertura, sin ser un dechado de virtudes, ambos brindaron un buen encuentro, aunque el resultado no dejó bien parados a los rudos.

2- Bayley, Sasha Banks, Alexa Bliss y Nikki Cross

Estas dos mujeres han dado un paso adelante ahora y llevan la división femenil a cuestas. Particularmente en SmackDown son ellas, seguidas de Alexa Bliss y Nikki Cross las que protagonizan la misma. Sin ser algo tan destacable como hace una semana, anoche vimos un buen encuentro entre los dos equipos, que sin ser nada del otro mundo, se destacó en un programa particularmente malo.

Resulta sorprendente hasta cierto punto el hecho de que Alexa Bliss no haya recibido el conteo, siendo la única que no tiene una lucha programada para Extreme Rules. Es posible que esto tenga que ver con una decisión en el mediano plazo y WWE todavía tenga un buen plan para ella.

1- ¿Cambio a ruda de Lacey Evans?

Honestamente, este fue el único desarrollo real en el episodio de SmackDown de esta semana. Lacey Evans, al parecer, se ha convertido en una ruda una vez más, y aunque ella era fantástica estando en el lado bueno, suponemos que aún tienen grandes planes para ella y este sea uno de esos movimientos que tendría sentido en el largo plazo, ya que Bayley -hoy Campeona- también está en el bando rudo, pero eventualmente podría perder el título, mientras Evans "acaba" con el resto de la división, hasta que se le de su oportunidad titular en una rivalidad relevante y, ¿por qué no?, obtenga el oro.