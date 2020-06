3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (8 de junio 2020)

RAW 8 DE JUNIO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, el cual se enfocó en las rivalidades ya programadas para Backlash 2020, donde además se programó un encuentro adicional para este domingo. Además, Charlotte Flair ha puesto sus ojos en otro título luego de perder el Campeonato NXT 24 horas atrás.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 8 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- ¿Dónde están Liv Morgan, Shayna Baszler, Bianca Belair?

Nadie duda de la ética de trabajo de Charlotte Flair en las últimas semanas. Aún siendo Campeona NXT se ha dado el lujo de aparecer en las tres marcas, y en todas ha dado buenos encuentros, lo que demuestra por qué es una de las mejores de este negocio.

Sin embargo, a menos de 24 horas de haber perdido su Campeonato NXT a manos de Io Shirai, La Reina ha puesto sus ojos en el Campeonato Raw, del cual Asuka es la portadora, y si bien un duelo de Asuka vs. Charlotte Flair es cien veces más emocionante que Asuka vs. Nia Jax, el problema es que esto deja en el "congelador" a tres Superestrellas que han estado en rachas victoriosas: Liv Morgan, Shayna Baszler y Bianca Belair. Por lo tanto, no hay nada para ellas por el momento y por ese motivo no las vemos en televisión.

2- ¿Campeonato 24/7 devaluado?

Resulta un poco confuso en cuanto a por qué R-Truth no fue cubierto por MVP incluso después de que él fue incapacitado por Lashley en Raw al recibir la Full Nelson. Ciertamente, hay muchos fans que cuestionan cuánto se ha deteriorado el valor del Campeonato 24/7 a pesar de que está de vuelta en Raw. R-Truth fue gracioso durante su interacción con el MVP, pero el hecho de que a nadie le importe el título simplemente lo hace inútil. De hecho, MVP podría haber tenido un reinado corto con ese título, considerando que difícilmente aspirará a algo más.

1- ¿El fin de la facción de Zelina Vega?

Raw necesitaba un equipo como Angel Garza y Andrade, liderado por la siempre carismática Zelina Vega para hacerse contrapeso en una división por equipos liderada por técnicos y recordarnos a todos que pueden estar para cosas grandes, luego del experimento fallido con Austin Theory (en el equipo). Por lo visto, parece que los mexicanos están al borde de una división y quizás esa no sea la mejor idea para el programa, considerando que no han tenido la oportunidad para desarrollarse como un verdadero equipo.

LO MEJOR

3- Bobby Lashley y Drew McIntyre

No soy fanático de que Bobby Lashley tenga que participar en luchas por equipos, aunque lo haga con MVP; sin embargo, en las últimas semanas se lo ha mostrado como alguien dominante, que es capaz de dar cuenta de dos de las mejores parejas de Raw en la actualidad, y quizás sea lo que se requiera para destronar a Drew McIntyre. Mientras tanto, en la otra esquina tenemos al Campeón WWE, que es capaz de dar buenas promo y demostrar en el ring que es un campeón dominante. Ambos han limitado la interacción física y seguramente se están guardando todo para este domingo en Backlash, en un duelo que será interesante de ver.

2- Christian, Edge y Randy Orton

Cuando Christian y Edge están en el ring y cortan promociones, demuestran por qué son leyendas vivientes en WWE. Edge se enciende de una manera tan fantástica durante cada discurso que buscan vender a toca costa el "mejor combate de lucha libre de la historia". Edge fue apasionado, Christian jugó el papel del mejor amigo a la perfección también, mientras que Orton luce como la víbora despiadada que buscará acabar con su rival este domingo.

1- Asuka vs. Charlotte Flair

Charlotte Flair y Asuka no solo se unieron al inicio del programa, sino que también se enfrentaron en el evento principal en lo que terminó siendo el encuentro de la noche, donde tuvieron mucho tiempo para trabajar y mostrar su gran química en el ring.

Si bien algunos pueden creer que la derrota de Asuka previo a su encuentro titular en Backlash no necesariamente es algo bueno, ya que el dominio de Charlotte sobre Asuka en sus encuentros individuales puede marcar el inicio de una nueva rivalidad entre ambas en un futuro, y la intervención de Nia Jax hacia el final del encuentro contribuye a que su derrota no sea "limpia".