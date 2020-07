3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (8 de julio 2020)

AEW DYNAMITE 8 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde se dio la segunda noche del especial de AEW Fyter Fest, donde tuvimos como evento estelar el encuentro entre Chris Jericho y Orange Cassidy.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 8 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- The Dark Order

No hubo nada malo con el encuentro entre SCU y Dark Order en AEW Fyter Fest 2020, pero resulta un tanto difícil aceptar la idea de The Dark Order como un culto porque su comportamiento ha sido extraño.

No son tan oscuros u ominosos como The Wyatt Family, ni tan interesantes como The Straight Edge Society o la facción de Seth Rollins y sus discípulos. Tal vez una presencia más constante de sus principales miembros (además de Brodie Lee) ayude a cambiar aquello.

2- Derrota de Orange Cassidy

Orange Cassidy volvió a demostrar que puede luchar y que lo hace bastante bien. Jericho continúa intentando construir estrellas para la compañía. No creemos de que este sea el último roce de Orange con el evento estelar, pero espero que ahora la gente esté más interesada en él, ya que estuvo a la altura.

1- Nyla Rose vs. dos víctimas

Esta fue una lucha de relleno, donde no hubo nada que destacar. Quizás sirvió para hacer algo de tiempo que necesitaban cubrir -en parte- de la lucha postergada entre Moxley y Cage. El segmento posterior estuvo interesante y deja la intriga de saber quién será su manager, aunque no sabemos si realmente necesita algún portavoz.

LO MEJOR

3- El Campeonato FTW revive luego de 21 años

Hubo mucha especulación con respecto al gran anuncio del Taz, y este terminó siendo el regreso de un viejo Campeonato ECW de la década de los 90. Taz cortó una promo sobre el próximo encuentro por el campeonato mundial de AEW entre Brian Cage y Jon Moxley, que está programado para la próxima semana en Fight for the Fallen.

Taz luego reveló el Campeonato Mundial de Peso Pesado FTW (F *** The World), que él mismo había creado hace 21 años cuando no pudo disputar el Campeonato ECW y se lo otorgó a Brian Cage. El Campeonato FTW ha vuelto, y veremos que rol juega este título no oficial en AEW.

2- Adam Page y Kenny Omega vs. Private Party

Definitivamente fue un encuentro movido. Si bien "solo" lucharon por diez minutos, pero se sintieron como cinco, ya que los cuatro hombres lo dieron todo. Si bien los miembros de Private Party pudieron haber tenido algunos problemas de ejecución, pero anoche estaban inspirados. Omega y Page continúan demostrando que pueden hacer cosas increíbles tanto como equipo, como por sí mismos.

1- Lucha de ocho hombres

Esta fue una gran lucha, que resultó la mejor de la noche, La historia era que el nuevo equipo de FTR y The Young Bucks podían trabajar juntos, y aunque era obvio, no fue descaradamente obvio. Trabajaron juntos porque son un equipo antes de ser un dúo orgulloso, y eso es solo una buena historia. Sin embargo, ese también fue su talón de aquiles, ya que confiaban demasiado el uno en el otro y les costó la derrota. Esto, mientras tuvieron un encuentro espectacular, con mezcla de varios estilos de lucha, y donde se puso en evidencia porqué AEW tiene la mejor división de parejas actualmente. Así de simple.