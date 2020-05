3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (27 de mayo 2020)

AEW DYNAMITE 27 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde las rivalidades después de Double or Nothing están tomando su curso, y aunque la guerra entreThe Inner Circle y The Elite sigue, tendremos una desviación hacia situaciones más interesantes.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 27 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Christi Jaynes vs Hikaru Shida

Jaynes debutó y si bien sabíamos que el resultado iba a ser en favor de la Campeona Mundial AEW, esta no lució tan dominante, aunque bien por la brasileña que tuvo tiempo de mostrar destellos de buenos movimientos. No fue una lucha mala, pero tampoco fue algo que haya impresionado.

2- ¿MJF y Wardlow se separan?

MJF y Wardlow pueden, por derecho propio, ser buenos rudos y tener una gran carrera individual en AEW. Sin embargo, parece que podían haber hecho un poco más juntos antes de que se pensara en una posible separación, e incluso haberse convertido en una fuerza dominante dentro de la compañía; sin embargo, a raíz de la victoria de MJF sobre Cody en Revolution, se perdió el ímpetu.

Ahora, en la batalla campal, pudimos ver algunas historias bien contadas, entre las que precisamente citamos que MJF y Wardlow se atacaron en algún pasaje de este encuentro, en vez de trabajar de una manera cohesionada. Si bien es normal que en una lucha de este tipo cada uno vaya por su cuenta, será interesante ver si AEW decide construir algo a partir de esta posible separación, la cual todavía es prematura.

1- Vickie Guerrero

A pesar de lo genial que es Vickie Guerrero, presentar a The Inner Circle de la manera en que lo hizo no fue precisamente la mejor cosa para este segmento, el cual se presentó desde un inicio, como algo carente de seriedad. Esa versión incómoda del "Excuse me" no es algo que agrade tampoco. El segmento podría haber prescindido de ella fácilmente.

LO MEJOR

3- Britt Baker

Britt Baker ha realizado un fantástico trabajo con su personaje de ruda en AEW Dynamite en los últimos meses. Ahora, el contenido de su promo de esta semana fue bueno y fue bastante divertido por derecho propio, siendo quizás la única de la división femenil de AEW que ha podido desarrollar su personaje más allá del ring.

El echarle la culpa a la réferi Aubrey Edwards resulta tan absurdo como intrigante, pero dado que Baker ha disparado contra todo el mundo en algún momento dado, será interesante ver hacia dónde lleva esto, una vez que pueda recuperarse y volver al ring.

2- Debut de FTR

Los ex The Revival en WWE, que serán conocidos como FTR en AEW, es una de las mejores parejas en la lucha libre profesional y han recalado en AEW, sumándose así a otros grandes equipos como The Young Bucks, SCU, Best Friends, Lucha Brothers, con los cuales pueden tener encuentros de calidad.

Evidentemente, de lo que vimos anoche, será muy pronto para ver un encuentro soñado entre FTR y The Young Bucks; sin embargo, no podemos descartar que en algún punto vayan tras los Campeonatos de parejas que ostentan Kenny Omega y Adam Page, con quienes también pueden tener un clásico.

1- Construccion entre Mike Tyson y Chris Jericho

AEW está reconociendo el hecho de que las estrellas que están trabajando con ellos fueron Superestrellas de la WWE, ya que allí han construido un legado. Entonces, Mike Tyson vs. Chris Jericho se está construyendo en base a un ángulo de Raw de hace una década.

Mike Tyson y Chris Jericho son nombres convencionales e incluso las personas que no son necesariamente fanáticos del boxeo o la lucha profesional pueden reconocerlos. En cierto modo, esto será un encuentro que podría atraer a muchos no fanáticos de AEW a conocer el producto. Por mucho, sería la rivalidad de más alto perfil que All Elite Wrestling haya construido en su corta historia hasta el momento.