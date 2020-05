3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (20 de mayo 2020)

AEW DYNAMITE 20 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en cuyo evento estelar se llevó a cabo la lucha entre Matt Hardy y Sammy Guevara, que terminó con victoria del primero, aunque luego de ello, desembocó en una riña entre The Inner Circle y The Elite en pleno estadio, como preámbulo de lo que veremos en AEW Double or Nothing 2020.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

Jon Moxley obtuvo la victoria, es verdad, pero su rival, quien en teoría debía ser vapuleado, tuvo algo de ofensiva y tiempo contra el Campeón e invicto de la compañía, lo cual no necesariamente es bueno para él. Además, todavía no ha mostrado el nivel que le vimos en el 2019 y a principios de este año. Veremos lo que pueda suceder este sábado en Double or Nothing cuando tenga una nueva defensa titular contra el líder de The Dark Order, Brodie Lee.

Otra vez, el personaje central de este encuentro fue MJF, aunque el encuentro fue más largo de lo que se preveía, y Stunt tuvo más resistencia de la que debería. El resultado, un encuentro malo y sin mucho que destacar, pero en todo caso, el verdadero reto será este sábado cuando le haga frente a Jungle Boy en Double or Nothing 2020.

Se suponía que Britt Baker se enfrentaría con Kris Statlander este sábado en Double or Nothing 2020, en lo que sería su primer PPV, luego de haber tenido un buen 2020 en cuanto a su desarrollo en el ring y a su nueva faceta de ruda.

Desafortunadamente, durante el encuentro de anoche, Britt Baker pudo haber sufrido una lesión en una mala maniobra cuando Statlander y Shida arrojaron a Nyla Rose y esta aterrizó sobre la rodilla de Baker. Sería lamentable si eso impide que Britt Baker pueda participar este fin de semana en su lucha programada contra Statlander.

Looks like Britt Baker got hurt when they threw Nyla Rose on top of her.

Looks like she landed right on her knee. #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/88rSxWKRnL

— Get The Tables (@GetDaTables) May 21, 2020