3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (5 de febrero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de Dynamite, donde continúan las rivalidades de cara al siguiente PPV, Revolution, al mismo tiempo que la rivalidad entre The Inner Circle y Jon Moxley sigue subiendo de nivel, donde este último logró vencer a uno de sus miembros.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 5 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Christopher Daniels, ¿el líder secreto de la Dark Order?

Cuando todavía hay rumores de que Matt Hardy puede ser el potenciales líder secreto de la Dark Order, lo cierto es que parece que la historia está buscando que desviemos la atención hacia Cristopher Daniels, a quien hace una semana le colocaron una máscara y que este míercoles se rehusaron a atacarlo.

¿Qué tiene de malo? Lo están haciendo demasiado obvio, que lo más probable es que no lo sea, aunque seguramente tendremos una historia que lo involucre más adelante.

2- Britt Baker vs. Yuka Sakazaki

La lucha no fue mala para el escaso tiempo que tuvieron, pero no se mostraron las habilidades de Sakazaki en todo su esplendor, aunque una lucha corta disfraza un poco las limitaciones de Baker en el ring. Quizás no necesite mucho ahora que está en el papel de ruda, aunque por eso mismo se cuestiona el resultado, ya que podía utilizar algún tipo de artimaña para poder vencer, o bien forzar la descalificación. No puede perder credibilidad como ruda tan pronto.

Lo bueno fue que la situación mejoró con lo ocurrido posterior al encuentro cuando le aplica el verdadero curb stomp, volándole un diente en el proceso. Esta situación, inclusive va acorde a su profesión de dentista, lo que le podría venir muy bien si lo aplica más seguido (no como ese lockjaw que no convence).

1- Kip Sabian vs. Joey Janela

La lucha fue buena, y ambos quisieron contar una historia; pero dado el antecedente entre ambos y Penelope Ford, podían desarrollar esta rivalidad con mayor intensidad como la que se llevó a cabo entre Edge y Matt Hardy hace casi 15 años.

Al no ser un programa PG como los de WWE, AEW debe aprovechar el potencial que este triángulo puede darles, e inclusive debe llevar a una lucha con algún tipo de estipulación.

LO MEJOR

3- Ojo por Ojo para Jon Moxley

La rivalidad entre Jon Moxley y Chris Jericho ha sido bien trabajada sin duda alguna. Incluso, eso lo ha convertido en el hombre más querido de la compañía, junto con Cody. Por sí solo ha dicho que acabará uno por uno a los The Inner Circle: Venció a Ortiz y atacó el ojo de Santana, desquitándose en el proceso de lo sufrido hace varias semanas que todavía lo obliga a tener el parche puesto.

Moxley y Santana se enfrentarán la próxima semana en un encuentro que será interesante de ver, así como una posible réplica de Chris Jericho y sus secuaces.

2- Kenny Omega, Hangman Page y The Young Bucks vs. The Lucha Brothers, The Butcher y The Blade

La mejor lucha de la noche, sin duda. Mucha acción, harto caos, y una gran historia contada en el ring, alrededor de los problemas al interno de The Elite, específicamente con Adam Page. Los Lucha Brothers consiguieron una necesitada victoria en este año, volviendo al rumbo que les permita contender por los Campeonatos en algún momento.

1- Los azotes recibidos por Cody

Este fue un excelente segmento que recordó a lo del palo de Singapur entre Sandman y Tommy Dreamer en 1994. Cody lució aquí como el mega consentido del público, que ahora va a sacrificarse recibiendo estos latigazos, lo cual le permite aumentar aún más su credibilidad, y lograr el efecto opuesto con MJF, quien incluso fue atacado por un fanático (que fue neutralizado enseguida).

El segmento también tuvo algo de emotividad cuando los aliados de Cody salían uno por uno a medida que recibía los latigazos: Arn Anderson, Dustin Rhodes, The Young Bucks y finalmente su esposa Brandi. Esto fue un buen cierre de programa, donde los fanáticos estaban metidos de principio a fin.