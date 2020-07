3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (29 de julio 2020)

AEW DYNAMITE 29 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde Kenny Omega y Adam Page volvieron a defender con éxito el Campeonato de Parejas AEW, al igual que Cody hizo lo propio con el Campeonato TNT. Además, FTR finalmente firmó contrato con AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 29 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Best Friends & Friends vs. The Inner Circle

Difícilmente una lucha de cinco contra cinco luce bien, más aún cuando empezaron todos a la vez -algo que nos enteramos durante la transmision- y vimos un poco de desorden al comienzo, casi como si fuera por diseño. Evidentemente, eso no fue divertido, pero una vez que encontraron el ritmo, mejoró un poco, sin que resulte algo espectacular tampoco; más bien resultó un encuentro promedio. Orange Cassidy continúa con su odio hacia Jericho, Sammy y Matt tienen lo suyo, por lo que continuarán su historia a partir de esto.

2- The Dark Order vs. Omega y Page

Grayson y Evil Uno vinieron invictos a este encuentro y se enfrentaban ante los Campeones Mundiales de Parejas AEW, lo que en el papel hacía prever un gran encuentro, pero Evil Uno lució muy simple, por decirlo de alguna manera, y eso hizo que la primera parte del encuentro simplemente existiera anoche. Evidentemente, el encuentro no cumplió las expectativas y The Dark Order necesita un poco más de intensidad para que puedan ser considerados como una amenaza legítima.

1- Hikaru Shida, una "isla" en la división femenil

Podría ser injusto decirlo, considerando que Riho está en Japón en este momento y que Britt Baker y Kris Statlander están lesionadas, pero Hikaru Shida parecía que estaba en una liga diferente en comparación con su oponente, Diamante, en el episodio de esta semana de AEW Dynamite.

No importa cuántas veces lean esto, la división femenil de AEW sigue siendo una debilidad y no parece prioridad en la compañía. Mientras los varones se han fortalecido con algunos ex WWE: Matt Hardy, Brodie Lee, FTR y ahora, Matt Cardona; la división femenil tiene caras nuevas, pero ninguna le hará cosquillas a Shida. AEW necesita más rudas de inmediato, porque la calidad de la división femenil se ha visto mermado, y solo Nyla Rose -con Vickie Guerrero- representa una amenaza seria hoy en día.

Shida quiere competencia y Tony Khan en algún momento le prometió conseguir buenos rivales, pero firmar a la ex Cameron es ir en la dirección opuesta.

LO MEJOR

3- Debut de Matt Cardona

Entre tantos rumores, finalmente Matt Cardona está en AEW y creo que encajará perfectamente, ya que puede tomar el mismo camino que MJF meses atrás: luego de aliarse con Cody, puede surgir una traición y formar una rivalidad alrededor del Campeonato TNT. Desafortunadamente, su llegada le quitó protagonismo a la presentación debut de Warhorse en AEW Dynamite. Cardona puede ser mejor utilizado aquí que en WWE y dio la impresión de lucir en mejor condición física que la última vez que lo vimos en la compañía de Vince McMahon.

2- Evento estelar

Darby Allin y Jon Moxley, quienes se unieron en el combate del evento principal, protagonizaron la lucha que se robó la noche y al final vimos un careo interesante, previo al enfrentamiento titular que ambos tendrán -ya confirmado- la próxima semana en AEW Dynamite.

El encuentro estelar fue entretenido, aunque pudo ser un poco más violento, ya que los botes de basura nunca lucen amenazadores, y un golpe con la silla se ha convertido en sinónimo de un machetazo. Aún así, la maniobra con la patineta de Darby Allin en el final fue genial, y crédito para Ricky Starks por aguantarlo. Un encuentro sólido, al decir verdad.

1- MJF

MJF fue oro puro anoche con su promo. Al ver la leyenda de MJF2020, parecía que íbamos a ver alguna cosa política innecesaria en un espectáculo de lucha libre. Pero no, MJF lució magistral en su discurso, donde casi todo lo que dijo era verdad, hasta el punto de que era casi molesto estar de acuerdo con él. Fue asombroso, y la cereza del pastel fue el reto a Jon Moxley para AEW All Out 2020, haciendo prevalecer su derecho a ser el retador número uno, y que el propio Cody había ratificado hace pocos días.

