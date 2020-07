3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (22 de julio 2020)

AEW DYNAMITE 22 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primero posterior al especial AEW Fight for the Fallen 2020, donde tuvimos como evento estelar la lucha entre The Inner Circle y Jurassic Express, que significó el regreso de Sammy Guevara, quien cumplió su periodo de suspensión.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 22 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Ivelisse vs. Diamante

Ambas salieron como si tuvieran algo que demostrarnos, y no se contuvieron; por lo tanto, lo dejaron todo en el ring. El mayor problema probablemente vendrá de aquellos que no saben quiénes son ellas y que realmente no les importará por eso. El encuentro y el enojo entre ellas surgió sin razón, y esa carencia de construcción solo ocasiona que no genere interés en la audiencia de AEW. La intervención de Big Swole a mitad del encuentro, tampoco ayudó.

2- The Dark Order

Con el debido respeto a Brodie Lee, él no es un líder de culto muy convincente. De alguna manera, convenció a Colt Cabana para que se uniera a su redil, y ahora buscó intentar hacer lo mismo con Hangman Page; sin embargo, las estrategias de convencimiento no son las mejores. Algo falta.

The Dark Order solo necesita a alguien súper carismático al timón para realmente causar algún tipo de impresión en AEW Dynamite. Alguien tan vocal como Matt Hardy viene inmediatamente a la mente como alguien que esencialmente sería perfecto para tal papel, y se había rumorado de esa manera. En todo caso, a diferencia de The Inner Circle, hasta el momento este grupo no ha generado el impacto que se espera para una facción ruda en AEW.

1- MJF, sin una rivalidad grande

No hay nadie en elenco de AEW Dynamite que pueda trabajar con el micrófono como lo hace MJF y, una vez más, hizo un trabajo tan encomiable esta semana. Su habilidad y resultados en el ring respaldan su gran boca.

Desafortunadamente, parece tan desorientado desde su enemistad con Cody y es triste no verlo mezclarse con alguien más, que le permita contar una historia. Su personaje de rudo en AEW Dynamite se presta perfectamente a una historia en la que puede rivalizar con la riqueza de talento del lado técnico que AEW tiene para ofrecer. Incluso, una posible separación de Wardlow (hubo indicios hace varias semanas) parece haber quedado atrás. Es una pena no ver a MJF enfrentarse a alguien como Jon Moxley, quien realmente podría beneficiarse de trabajar con él.

LO MEJOR

3- Taz recluta a Ricky Starks

Al igual que MVP formó su grupo The Hurt Business en Raw, En AEW Dynamite también, bajo el liderazgo de Taz, mientras ya contaba en sus filas a un tipo fuerte como Brian Cage, se ha sumado a su rebaño el joven Ricky Starks, quien podría beneficiarse al estar unido al dúo, y formar un grupo que pueda eventualmente dominar la compañía buscando, a priori, el Campeonato TNT.

2- Sammy Guevara regresa

Sammy Guevara cometió un error cuando era más joven, aprendió de ello, se disculpó, fue suspendido y volvió a su antiguo ser despreciable del Inner Circle una vez más. Es bueno verlo regresar después del evento estelar de AEW Dynamite porque el programa realmente necesitaba su presencia para darle fortaleza al grupo rudo, teniendo en cuenta que Guevara es la segunda persona más carismática en The Inner Circle, tras Jericho.

1- FTR, Omega y Page

Parece que AEW Dynamite cuenta una historia fantástica sobre cuán similares son Hangman Page y FTR, en comparación con Page y su propio compañero de equipo, Kenny Omega. Sabemos que FTR funciona mejor como rudos de todos modos y es solo cuestión de tiempo antes de que pasen al lado oscuro de AEW Dynamite para desafiar a The Young Bucks, y dejará a Hangman Page en una encrucijada.

Kenny Omega y Adam Page siempre han sido un dúo extraño, solo unidos por el hecho de que trabajan bien juntos. En el futuro, uno de ellos apretará el gatillo en AEW Dynamite, y si bien Omega dio indicios hace una semana de un cambio a rudo, parece que la sensación más se inclina hacia el lado de Page, quien se uniría FTR. Esto, a pesar de que Brodie Lee parece quererlo en sus filas.