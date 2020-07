3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (15 de julio 2020)

AEW DYNAMITE 15 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde vimos un nuevo especial de la marca, denominado AEW Fight for the Fallen 2020, donde tuvimos como evento estelar la lucha titular entre Jon Moxley y Brian Cage.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 15 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Cody vs Sonny Kiss

Dejando de lado la polémica desatada por el comentario desubicado de un fanático, al cual Cody y Dustin Rhodes pusieron en su sitio, la lucha no fue lo que se esperaba pero aparentemente se centró en contar una historia, especialmente con videos de Tully Blanchard mirando entre la multitud. Sonny Kiss se sintió un poco fuera de sincronía con la historia que pretendían contar y eso afectó a la calidad del encuentro, pero aún así, tuvo su gran oportunidad.

2- "Tirar la toalla"

Taz tuvo un gran desempeño anoche, ya sea en los comentarios o como manager de Brian Cage, haciendo que luzca con una estrella más grande de lo que es actualmente. De hecho, es porque había tanta expectación en torno al evento principal de AEW Fight for Fallen 2020 que realmente resulta un poco decepcionante ver la forma como terminó el encuentro al tirar la toalla. Es un recurso válido y legal, pero totalmente impopular, y la única explicación que pueda vérsele a esta acción es el hecho de querer "proteger" un poco a Cage. Vemos qué resulta de todo esto en el futuro.

1- Divisíon femenil

La única lucha de la división femenil de anoche fue una lucha de relleno, donde no hubo nada que destacar, y donde por más que quieran darnos a entender una idea en contrario, no habrá forma de convencernos de que Brandi Rhodes sabe luchar. Es verdad que existen muchas ausencias por lesiones o por imposibilidad de estar presentes en Jacksonville, pero podían haber programado algo mejor de lo que vimos.

Esperemos que la presencia de Vickie Guerrero como manager de Nyla Rose ayude no solo a ella, sino al resto de la división femenil, quienes indirectamente pueden verse beneficiadas con sus intervenciones.

LO MEJOR

3- The Elite vs Jurassic Express

Cuando Kenny Omega y The Young Bucks están sincronizados y en sinergia, no hay nadie en todo el mundo que se acerque a su fluidez en un ring de lucha libre. En Fight for the Fallen, el trío demostró por qué The Elite es uno de los mejores equipos en la lucha libre profesional, a pesar del hecho de que nunca tuvieron el apoyo del sistema WWE, a diferencia de algunas de las otras estrellas que actualmente de AEW.

Jurassic Express también fue fantástico, y uno tiene que pensar que Luchasaurus, en particular, tiene un techo muy alto debido a lo grande y atlético que es. En algún momento será campeón, ya sea a nivel individual o como miembro de un equipo.

2- ¿Veremos a "The Cleaner"?

Adam Page y Kenny Omega son actualmente los Campeones Mundiales de parejas AEW, pero están destinados a enfrentarse en un futuro no muy lejano. Ahora, cuando a inicios de este año se pensaba que Page traicionaría a Omega, este último ha mostrado los primeros indicios de un cambio a rudo en Fight for the Fallen mientras golpeaba sin piedad a su Marko Stunt después de su gran victoria esta semana. Quizás sea la frustración del momento por lo ocurrido minutos atrás con FTR y el baño de cerveza que recibió.

En todo caso, podemos decir que AEW Fight for the Fallen 2020 creó muchas posibilidades interesantes para el futuro y el ver de vuelta el personaje de The Cleaner para Kenny Omega podría ser lo que necesita en este momento, para eventualmente ver la revancha contra Jon Moxley.

1- Chris Jericho

Chris Jericho es una de las piedras angulares de All Elite Wrestling y su participación de anoche es una confirmación de aquello. Estuvo como comentarista y a la mitad del programa participó, junto a los otros miembros de The Inner Circle (excepto Guevara que sigue suspendido), en un segmento que sirvió para seguir su rivalidad contra Orange Cassidy, cumpliendo de gran manera su rol de elevar a las nuevas estrellas.

No contento con aquello, Jericho volvió a hablar sobre los Ratings, y sobre cómo funcionan estos, destacando el hecho de que aún no ha perdido en el grupo demográfico más importante (de 18 a 49 años), llamándose a sí mismo "Demo God". Puede sonar trillado una nueva mención sobre los ratings, pero Le Champion siempre le saca partido a la situación.