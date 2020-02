3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (12 de febrero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de Dynamite, donde continúan las rivalidades de cara al siguiente PPV, Revolution, al mismo tiempo que tuvimos otro cambio titular, esta vez en la división femenil, donde Nyla Rose se convirtió en la nueva monarca.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 12 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Se cayó la señal de Fite

Durante la lucha entre Riho y Nyla Rose por el Campeonato Mundial Femenil AEW, tuvimos una inesperada caída de la señal de Fite en un corte comercial. Debido al instante en que ocurrió, no afectó mayormente, por cuanto tampoco fue de mucha duración; sin embargo, en un tipo de transmisión como este, no es algo que deba ocurrir (claro que no es algo que suceda muy a menudo). Hay que tomar las debidas precauciones por el bien de los suscriptores.

Signal is down in FITE for #AEWDynamite — Will Purssey (@wpurssey10) February 13, 2020

2- Adelanto de la batalla campal de parejas

Luego de la lucha por el Campeonato de Parejas que retuvieron Kenny Omega y Adam Page, tuvimos la irrupción del resto de parejas de AEW en el ring, para la ya clásica bronca, que sirve para alimentar a sus detractores. De hecho, esta bronca resultó un poco «forzada», y quizás hecha con el sentido de calentar la batalla campal que sostendrán estos equipos la próxima semana.

1- MJF vs. Jungle Boy

La lucha fue buena, aunque en realidad muy predecible, ya que nadie apostaría a que Jungle Boy fuera a ganar esta limpiamente. Lo malo del asunto fue cuando le gritó a Brandi y se tocó la entrepierna, lo que podría generarle un potencial problema a los patrocinadores de AEW o TNT por mostrar esto en televisión. De hecho, este tipo de situaciones son totalmente ajenas a la lucha libre en sí.

LO MEJOR

3- Riho vs. Nyla Rose

La lucha fue de las mejores que ha tenido la división femenil de AEW hasta el momento, del calibre de un PPV. Riho ha demostrado ser una gran técnica y su reinado le dio prestigio al campeonato, cuando muchos no creían en ella al inicio.

Riho es la superestrella de AEW más mencionada por los fanáticos de WWE, como cuando le han coreado «Riho» a Io Shirai, o cuando en Raw le pidieron a Charlotte Flair que la eligiera como rival después de ganar el Royal Rumble.

Así como elogiamos a Riho, también hay que destacar el trabajo de Nyla Rose, quien lució como un monstruo y podríamos tener una campeona imparable por un tiempo.

2- El debut de Jeff Cobb

Jeff Cobb es una gran adición para AEW, y el hecho de que Jericho lo mencionara a mitad de programa que luchará contra Moxley la próxima semana ocasionó que fuera tendencia en Twitter. Seguramente esto inclinó aún más la balanza para los ratings de esta semana en favor de la compañía.

Además, la inclusión de Cobb ya generó un impacto inmediato, ya que se unió a The Inner Circle y logró castigar a Moxley en el proceso, haciéndolo de entrada, un rival temible.

1- Britt Baker

Así cuando criticamos la calidad luchística de Baker, que era de lo peor en AEW, su nueva faceta de ruda es de lo más positivo que esta marca está mostrando en las últimas semanas, metiéndose con los entrevistadores, con sus compañeras/rivales y con el público, logrando su cometido (los abucheos). Es una muestra de la filosofía de Paul Heyman de esconder lo negativo y resaltar lo positivo de un luchador.

Ahora sí resulta interesante ver un reinado de Baker como Campeona AEW bajo esta nueva personalidad.