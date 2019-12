Lo mejor de que Jon Moxley abandonara WWE según Seth Rollins

Seth Rollins conoce a Jon Moxley desde que compartieron vestidor en FCW, el territorio de desarrollo de WWE antes de NXT. Tuvieron su primer combate el 8 de julio de 2011. Y desde entonces se subieron al mismo encordado en 475 ocasiones. En los ocho años que trabajaron en la misma empresa forjaron una gran amistad, como ambos han confirmado. Una amistad que continúa en el presente aunque ya no pasen tanto tiempo juntos, como mostró hace poco quien fuera Campeón Universal.

Él ha sido quien ha vuelto a hablar sobre su amigo, esta vez en el documental 365 de WWE Network. En este caso, Rollins reveló cual es la parte positiva de que Moxley abandonara el Imperio McMahon.

«Cuando se fue me quedé con un sabor agridulce. No soporté ver que se iba alguien con que había pasado tanto tiempo de mi carrera en WWE. Pero creo que era necesario para todos nosotros de alguna forma salir de The Shield. Saber que The Shield se había acabado para siempre me hizo más fácil a mí centrarme en ser Seth Rollins así como le hizo a Roman Reigns más fácil ser Roman Reigns. De esa forma pudimos dar un paso adelante y llevar nuestras carreras individuales al siguiente nivel«.