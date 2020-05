Lo mejor de Money in the Bank 2020, según Christian

Si al menos WrestleMania 36 tuvo las curiosas singularidades de los combates cinematográficos de The Undertaker y John Cena, casi nada puede rescatarse de Money in the Bank 2020. Porque precisamente, ese factor pregrabado tuvo un resultado bastante pobre, con las dos luchas de escaleras por el maletín que transcurrieron en las Titan Towers de WWE y que palidecieron en comparación, por ejemplo, con lo hecho por la empresa DDT años atrás en sus propias oficinas centrales. Poco partido sacó el Imperio McMahon de un escenario con mucho potencial.

Aunque Christian tiene una valoración bastante más positiva. Durante su intervención en el podcast After The Bell, conducido por Corey Graves, "Captain Charisma" apuntó concretamente al trabajo de una gladiadora.

► El juicio de Christian sobre MITB 2020

«Mi pensamiento inicial fue, obviamente, que no estuvimos ante el combate de escaleras tradicional en el sentido de lo que yo hice en su día. Pero, tú sabes, estamos en una situación extraordinaria. Y todo resulta inaudito, como hacer WrestleMania en el Performance Center. Pero para mí, fue necesario hacer el show y darle al mundo un poco de entretenimiento, darles una vía de escape. «Con eso dicho, también te da la oportunidad de hacer cosas más únicas. Tú sabes, como lo que vimos en el 'Fun House Match' y el 'Boneyard Match' y ahora con este combate Money in the Bank. Pienso que fue innovador, pienso que estuvo bien hecho, fue distinto. Y hacer algo distinto es difícil hoy día. Y sobre todo, creo que cada participante salió de allí luciendo mejor de lo que entró, y para mí eso es importante. «Para mí, todo consiste en aprovechar los momentos que tienes, y esos momentos de Dana Brooke seguramente no habrían ocurrido en una situación normal de una lucha de escaleras. Tener la oportunidad de hacer esas expresiones faciales. Y como dije, creo que cambió la percepción que tenemos de ella como luchadora de una buena manera. «Al fin y al cabo, es entretenimiento. Y la audiencia tiene que tener una conexión emocional, que le importe tu personaje, que como personaje les importe lo que estás haciendo sobre el ring».

La charla completa de Christian en After The Bell puede escucharse aquí.