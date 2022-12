Los insultos entre Raufeon Stots y Danny Sabatello en los prolegómenos de su pelea estelar han sido intensos, pero una de las partes los considera humorísticos.

Stots (18-1 MMA, 6-0 BMMA), campeón interino del peso gallo de Bellator, se enfrenta a Sabatello (13-1 MMA, 3-0 BMMA) en el combate estelar de Bellator 289 el viernes en el Mohegan Sun Arena. El cartel principal se emitirá en Showtime tras los preliminares en diferentes redes sociales.

Mientras que los competidores se han enzarzado en una serie de intercambios verbales llenos de improperios desde que se fijó su pelea, Stots no ha dejado que su oponente en la semifinal del gran premio del peso gallo se meta en su piel.

«Me he estado divirtiendo todo el tiempo», dijo Stots a MMA Junkie y a otros periodistas el miércoles. «Siento que ésta va a ser la parte más competitiva. Creo que la pelea como tal no va a ser muy competitiva. Por lo tanto, espero que traiga toda la basura que tiene para hablar porque eso es más fichas sobre la mesa y más cosas que llegar a tirar en la cara cuando me golpearon la m*erda fuera de ti «.

Sabatello declaró recientemente a MMA Junkie que ve «miedo directo» en Stots, y que toda la presión recae sobre los hombros del campeón interino. Invicto en tres combates con Bellator, Sabatello también cree que está en la cabeza de Stots a medida que se acerca el momento de su gran combate. Sin embargo, Stots opina exactamente lo contrario.

«Creo que juega a mi favor», dijo Stots sobre Sabatello asumiendo que ha afectado a su mentalidad. «Porque él no debe entender en mi cabeza cómo pienso. Siento que puedo encender mi vileza, ¿sabes? Apagarla y encenderla. Estoy listo y dispuesto a ponerme en una posición para ser muy vicioso esta pelea. … No creo que él está en mi cabeza tanto como él piensa que es, pero si él piensa que soy, tal vez estoy en su cabeza. No tiene mucho en qué pensar. Dice que se va a dormir y piensa en mí, así que seguro que estoy en su cabeza».

Stots se convirtió en campeón interino del peso gallo al derrotar por KO con una patada en la cabeza a Juan Archuleta en el tercer asalto de Bellator 279. Con una racha de 10 victorias consecutivas, «Supa» confía plenamente en sus habilidades y no en las de su oponente, aunque reconoce que Sabatello tiene el mérito que se merece.

«Creo que soy mejor que él en todas partes«, afirmó Stots. «El único aspecto en el que representa una amenaza es en la lucha, y eso es una ventaja. Probablemente me supera en lucha. En cualquier otro aspecto, creo que le domino: si tuviéramos que hacer un combate de jiu-jitsu, si tuviéramos que hacer un combate de golpes. Si tuviéramos un combate de lucha, podría ganar por un punto de ventaja, pero para ser sincero, creo que le daría una paliza, pero me gusta dar a mi oponente el beneficio de la duda. Si le doy el beneficio de la duda, quizá le dé un punto».

El ganador del evento principal de Bellator 289 avanzará a la final del gran premio del peso gallo, donde Stots o Sabatello se enfrentarán al ganador de Patchy Mix contra Magomed Magomedov, que también tendrá lugar en el cartel principal del viernes.