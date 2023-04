Lo importante para Dariush en las entrevistas

Beneil Dariush es un peleador al que con frecuencia se ha descrito como un hueso duro de roer en la división de peso ligero de la UFC.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, se le preguntó a Dariush si planea presentar su caso para la próxima oportunidad por el título dentro del Octágono en caso de que le levanten la mano contra Oliveira.

Para Dariush, sin embargo, utilizar su tiempo en el micrófono para dar crédito a los que ayudaron en la victoria es más importante que enviar una llamada.

“No. Hermano, trabajo tan duro para ganar esa pelea, ¿por qué voy a darle mi brillo a él?“. dijo Dariush. “Voy a dar mi brillo a la gente que me ayuda a ganar mi pelea. Es una estupidez. Me encuentro con llamadas como: ‘¡Por favor, pelea conmigo! No, yo sé quién me ha ayudado a llegar adonde estoy. ¿Por qué voy a malgastar mi energía quitándome el brillo que tengo y dándoselo a otro?

“Me importa un bledo. Lo he dicho antes y lo volveré a decir: No estoy mendigando una oportunidad por el título. Si quieren seguir poniéndome delante, seguiré cortando cabezas”, añadió Dariush.

Las declaraciones de Dariush se producen tras la llegada de otro posible obstáculo a sus aspiraciones al título. Tras el UFC 286 a principios de este mes, el campeón Makhachev expresó su interés por alcanzar la gloria en las dos divisiones al pedir a Leon Edwards que defendiera el título del peso welter contra él en Abu Dhabi a finales de este año. Dariush espera eliminar esa posibilidad con una actuación demasiado contundente contra Oliveira el 6 de mayo.