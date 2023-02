Lo importante de UFC 284 según Tom Aspinall

A Tom Aspinall no le interesan tus quejas sobre la pelea estelar de UFC 284 entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski.

Tomando Twitter, se fue después de los aficionados que se quejaban de la forma en que el combate terminó, simplemente porque sentían que Alexander Volkanovski hizo lo suficiente para vencer a Islam Makhachev. Según él, los aficionados deberían estar contentos con el nivel de destreza exhibido y mostrar su agradecimiento por haber podido ver un enfrentamiento entre los dos mejores luchadores libra por libra del mundo.

“No importa quién haya ganado la pelea estelar. La decisión es la decisión. Lo más importante es que nosotros, los aficionados, hemos ganado. Ha sido un honor ver una de las exhibiciones más técnicas de MMA que jamás hayamos visto“, escribió Aspinall, antes de añadir: “Por no mencionar el corazón absoluto y la voluntad de ganar de ambos luchadores”. Quejaros en Internet no va a cambiar nada, alegraos de haber vivido un combate tan épico, panda de desagradecidos”.

Hay razones de peso para que Islam Makhachev o Alexander Volkanovski ganen la pelea estelar de UFC 284. Sin embargo, Ton Aspinall tiene razón. Sin embargo, Ton Aspinall tiene razón en que lo que hay que recordar es la suerte que tienen los aficionados a las MMA de poder disfrutar de un combate así.