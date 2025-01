Lo bueno y malo de Vince McMahon según D-Von Dudley

¿Cómo era tener de jefe a Vince McMahon? D-Von Dudley lo cuenta después de haber sido su empleado durante más de 15 años en la WWE. No de corrido sino en distintas etapas, la primera de 1999 a 2005, la segunda de 2015 a 2023, y las siguientes realizando apariciones esporádicas o ejerciendo roles detrás de cámaras.

► Lo bueno y lo malo

En su canal de YouTube, el integrante del Salón de la Fama comparte su experiencia.

«En cuanto a Vince McMahon, algunas de las cosas que no me gustaban eran cuando hacías algo mal, sabías que tu trasero estaba en problemas y tenías que enfrentarte a él. Nadie quería caminar por ese pasillo de la vergüenza o tener que escuchar a Vince regañándote, probablemente porque te hace sentir como si fueras un niño. Eres un hombre adulto, y aún así te están regañando como si no hubiera un mañana.

«Te hace sentir tan pequeño, pero luego, cuando quiere alabarte, te hace sentir tan grande. Así que eso es una de las cosas que me gusta de Vince, tiene esa manera de — es como un titiritero. Puede hacerte feliz, puede hacerte triste. Todo depende de cómo lo hagas sentir. Esas son algunas de las cualidades que me gustan y algunas de las que no me gustan de Vince.»

No hace mucho, el mismo veterano se acordaba de que durante un segmento con John Cena en Survivor Series 2005, McMahon usó la palabra con «n» antes de que Booker T apareciera para decir «¡Dime que no acaba de decir eso!» y causar las risas de los fanáticos.

«No sé qué decir sobre eso. Por suerte, no estaba en la empresa en ese momento. Estaba en otra organización, pero maldita sea» . Maven menciona el personaje de Cena en ese entonces y pregunta cómo John no detuvo a Vince. D-Von responde: «Bueno, cuando tienes a un hombre blanco haciendo música rap, en la comunidad negra, hay líneas que no cruzas, incluso si no eres tú quien lo está haciendo. Creo que ese sería el momento en que, con el temor de hablar con Vince que tanta gente tiene, ese miedo desaparecería. Yo diría, ‘Amigo, eso no está bien. ¿Qué demonios?’ No haces cosas como esa. Simplemente no lo haces. Ni siquiera me gusta cuando los negros lo hacen, pero siempre sentí que, como en la película Malcolm X, donde dice: ‘Muchos de estos tipos cambiaron sus sábanas blancas por trajes.’ No estoy diciendo que el Sr. McMahon hiciera eso. No estoy diciendo eso en absoluto, pero sentí que mucha gente en esta organización sí lo hizo.»