AAA presentó este 23 de mayo de 2026 -desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México– un programa corto, pero con varios momentos destacados, incluyendo el avance de la rivalidad entre los Grandes Americanos.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 23 de mayo 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – La lucha de Los Americanos no tuvo resultado

Es el precio de un final tan caótico y cinematográfico: la lucha quedó inconclusa, lo que puede frustrar a quien esperaba una resolución dentro del ring.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 3- Llegada de Rey Mysterio como Gerente General

Mysterio dijo que AAA le dio hace más de 30 años lo único que pedía: una oportunidad, que en AAA se formó y encontró una familia, y que hoy regresa para poder regresarle a AAA y a todos un poco de lo mucho que le han dado. Un anuncio muy emotivo con una figura que genuinamente tiene raíces profundas en la empresa.

► 2- Laredo Kid termina de consolidar su cambio a rudo

El video en Instagram donde ambos se insultaron se hizo viral y ayudó a que los fans estuvieran muy metidos en la lucha, y el remate con golpe bajo mientras el réferi pedía asistencia médica fue la firma perfecta de un villano que no tiene escrúpulos. Un reinado de más de 400 días que ahora tiene una nueva dimensión.

► 1- El cierre con los dos Grandes Americanos

El Original sacándose la sudadera para revelar la camiseta de Andrea Bazarte, retando a su rival a que lo golpeara, y el Grande resistiendo hasta que no pudo más, con todo el elenco intentando separarlos y el programa terminando en caos total, fue televisión de lucha libre de primer nivel. Y encima, Rey Mysterio anunciando que la próxima semana caerá una máscara le da dirección inmediata a la historia.

¿Qué te pareció LUCHA LIBRE AAA 23 de mayo de 2026? Déjanos tu opinión.