Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 20 de junio 2026

AEW COLLISION 20 DE JUNIO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos la otra semifinal femenil del torneo Fundación Owen Hart, con victoria de Maya World.

AEW COLLISION 20 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO MALO

► 1- Luchas de relleno

Y el relleno semanal de Collision les tocó a The Hurt Syndicate y PAC, dándonos no una, sino dos luchas totalmente intrascendentes. Como era previsible, los involucrados no tuvieron problemas en despachar en noventa segundos a su rival.

LO BUENO

► 2- Zack Sabre Jr. vs. Adam Priest

Priest es un caso interesante y sus fans en el circuito independiente lo han elogiado mucho. Priest es un luchador técnico muy bueno y, al igual que su compañero Tommy Billington, tiene esa rigidez característica de Stampede/Bulldog. Aunque ya no sea tan importante como antes, su estatura probablemente siempre será un obstáculo; sin embargo, puede hacer cosas interesantes por acá.

► 1- Maya World vs. Athena

Fue una sorpresa genuina. Una sorpresa merecida. Fue una lucha fantástica por parte de ambas. Hubo algunos fallos, principalmente porque Maya apenas lleva un par de años en su carrera, pero tiene presencia, carisma, buena imagen y se está desarrollando rápidamente como una luchadora profesional habilidosa. Athena, sin duda, estaba encantada de darle mucho a su alumna, e incluso salió derrotada.