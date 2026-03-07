Lluvia y La Jarochita retienen el Campeonato Mundial de Parejas CMLL

Las Campeonas Mundiales de Parejas del CMLL, Lluvia y La Jarochita, pusieron en juego sus cinturones ante las japonesas Mei Seira y Starlight Kid, en un combate que rápidamente se volvió intenso y lleno de velocidad.

Desde antes de que sonara la campana, las visitantes intentaron robarse los campeonatos, lo que obligó a que fueran llevadas al ring para iniciar formalmente la lucha.

Una vez iniciado el combate, las japonesas se lanzaron con ofensivas rápidas y movimientos aéreos que pusieron en problemas a las integrantes del CMLL, quienes durante los primeros momentos parecían no encontrar la forma de responder.

Sin embargo, las Indomables reaccionaron y respondieron con vuelos espectaculares que les permitieron equilibrar el combate y comenzar a tomar el control del encuentro.

Las retadoras no se quedaron atrás y también demostraron su capacidad aérea, manteniendo el combate en constante intercambio de ofensivas.

Momentos Clave

En uno de los momentos más peligrosos del combate, Starlight Kid conectó un 619 que dejó a La Jarochita a merced de Mei Seira, quien intentó definir el encuentro con un toque de espaldas. Sin embargo, la campeona mexicana logró reaccionar a tiempo para romper la cuenta y mantenerse en la pelea.

Tras varios minutos de acciones de ida y vuelta, las campeonas lograron coordinar un ataque conjunto que dejó fuera de combate a sus rivales, asegurando el conteo de tres y reteniendo el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Lluvia y La Jarochita consolidan su reinado como Campeonas Mundiales de Parejas del CMLL. Mientras tanto, Mei Seira y Starlight Kid demostraron ser rivales de gran nivel, por lo que no se descarta que vuelvan a buscar una oportunidad titular en el futuro.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

