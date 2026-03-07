Lluvia y La Jarochita retienen el Campeonato Mundial de Parejas CMLL

Las Campeonas Mundiales de Parejas del CMLL, Lluvia y La Jarochita, pusieron en juego sus cinturones ante las japonesas Mei Seira y Starlight Kid, en un combate que rápidamente se volvió intenso y lleno de velocidad.

Desde antes de que sonara la campana, las visitantes intentaron robarse los campeonatos, lo que obligó a que fueran llevadas al ring para iniciar formalmente la lucha.

Una vez iniciado el combate, las japonesas se lanzaron con ofensivas rápidas y movimientos aéreos que pusieron en problemas a las integrantes del CMLL, quienes durante los primeros momentos parecían no encontrar la forma de responder.

Sin embargo, las Indomables reaccionaron y respondieron con vuelos espectaculares que les permitieron equilibrar el combate y comenzar a tomar el control del encuentro.

Las retadoras no se quedaron atrás y también demostraron su capacidad aérea, manteniendo el combate en constante intercambio de ofensivas.

► Momentos Clave

En uno de los momentos más peligrosos del combate, Starlight Kid conectó un 619 que dejó a La Jarochita a merced de Mei Seira, quien intentó definir el encuentro con un toque de espaldas. Sin embargo, la campeona mexicana logró reaccionar a tiempo para romper la cuenta y mantenerse en la pelea.

Tras varios minutos de acciones de ida y vuelta, las campeonas lograron coordinar un ataque conjunto que dejó fuera de combate a sus rivales, asegurando el conteo de tres y reteniendo el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Lluvia y La Jarochita consolidan su reinado como Campeonas Mundiales de Parejas del CMLL. Mientras tanto, Mei Seira y Starlight Kid demostraron ser rivales de gran nivel, por lo que no se descarta que vuelvan a buscar una oportunidad titular en el futuro.