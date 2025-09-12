¿Llegará pronto Ethan Page al elenco principal de WWE?

Ethan Page y la ex Campeona de los Estados Unidos WWE, Chelsea Green, han sorprendido gratamente tras bastidores debido a la gran química que han mostrado como equipo en las pantallas de NXT y a su buena lucha en NXT Heatwave 2025, en donde vencieron a Tyra Mae Steele y Tavion Heights. Estos halagos han despertado los rumores de una posible llegada del Campeón Norteamericano NXT al elenco principal.

► Chelsea Green presiona para la llegada de Ethan Page a SmackDown

A pesar de los rumores sobre una posible llegada de Ethan Page a SmackDown, parece que la situación se ha enfriado un poco y, en el corto plazo, no habrían planes por el momento para llevarlo al elenco principal. No obstante, parece que Chelsea Green quiere empujar para que esto suceda.

Fightful Select informó recientemente que fuentes cercanas al equipo creativo de WWE han indicado que Chelsea Green ha estado proponiendo repetidamente el ascenso de Page al elenco principal. No es una sugerencia puntual, pero se dice que la ex Campeona de los Estados Unidos ha insistido constantemente para que el dúo lleve su actuación de NXT al elenco principal, dejando en claro que ve un gran potencial en ambos como equipo.

«Chelsea Green propone activamente y con frecuencia que Page suba al elenco principal, donde su actuación pueda continuar»

Por ahora, y a pesar de los deseos de Chelsea Grenn, parece que el futuro de Page sigue en NXT, aunque no se descarta que esto cambie muy pronto y dependerá si llega a perder el Campeonato Norteamericano NXT pronto. Por ahora, tiene pactada ya una defensa titular contra Tyler Breeze el próximo martes en NXT.