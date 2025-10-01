Llegadas y Nuevos Campeones en el evento Fan Fest de CWA

Por Drago José

Mientras otros pensaban que era el fin, ellos demostraron que comenzó una nueva era para escribir un nuevo capítulo dentro de nuestra lucha libre boricua.

Me refiero a la empresa Championship Wrestling Association (CWA) quiénes luego de un receso, regresaron con más fuerzas, cuando el pasado Sábado 27 de Septiembre 2025 presentaron el evento Fan Fest 17 Años de Historia Luchistica en el anfiteatro Ángel «Músico» Hernández en el municipio de Dorado y que clase de cartelera ante un lleno total y la fanaticada de la Buena Lucha Libre disfrutando y gritando el famoso «Fua» en cada encuentro de campana a campana.

Aquí les dejó parte de lo acontecido en esa noche mágica y de mucha acción luchistica.

Mr. Lucha Libre, el Sr. Wille Urbina hace la presentación oficial de la cartelera. Comienza los actos protocolares con los himnos de Estados Unidos y Puerto Rico en la voz de Adriana Nieves.

Luego el homenaje muy merecido a Juan Cotto mejor conocido en la industria de la lucha libre como Black Scorpio junto a la nueva administración de la CWA.

Sonó la campana y aquí varios de los resultados.

Eddito es el primer Campeón de La Buena Lucha Libre



«El Sazón del Caribe» Ares es el nuevo Campeón de Acción Vibrante «El Sazón del Caribe» Ares es el nuevo Campeón de Acción Vibrante

Hay nueva Campeona Mundial Femenina en la figura de Alyster

La pareja El Rugido del Sur son los nuevos Campeones Mundiales en parejas

Bambino vence a Manuel Cruz

Lizander retiene el Campeonato de Puerto Rico en un final polémico y en dónde él junto a La Industria Honorable dejaron bañado en sangre a Joe Colón. Gracias a la intervención de

El Hijo del Legado, Víctor Rodríguez Jr. en su regreso a la CWA, la situación no pasó a mayores.

En el encuentro estelar, con otro final polémico. Niche gana la lucha y se convierte en doble campeón pero luego y en otra llegada inesperada, Leinord White vence a Niche y es ahora el nuevo Campeón Máximo de la Championship Wrestling Association.

Desde ya la empresa se prepara para presentar el evento Halloween Horror Fights el Sábado 25 de Octubre 2025 en la cancha bajo techo Jardines en el municipio de Dorado.

Para más detalles, visita las redes sociales oficiales de la CWA.