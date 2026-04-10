El pasado lunes en WWE Raw, Liv Morgan y Roxanne Pérez sufrieron lesiones durante un segmento tras bastidores. El incidente ocurrió cuando la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, atacó por la espalda a Morgan, provocando que chocara con Pérez mientras conversaban. Luego, se revelaron fotos donde ambas tenían la frente hinchada por el impacto, y luego se informó que ambas luchadoras habían sido puestas bajo el protocolo de conmoción cerebral.

► Liv Morgan y Roxanne Perez fueron atacadas por Stephanie Vaquer

Este jueves, Fightful Select informa que existe optimismo en la WWE respecto a que Liv Morgan y Roxanne Pérez estén listas para WrestleMania 42, que se celebrará la próxima semana, el 18 y 19 de abril, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con lo cual se descartarían lesiones graves en ambas. Además, el informe indica que Stephanie Vaquer no ha tenido represalias tras bastidores por haber lesionado a las miembros de The Judgment Day.

Aunque Roxanne Pérez no tiene programado un combate en WrestleMania 42, Liv Morgan sí deberá luchar por el Campeonato Mundial Femenil tras ganar el Royal Rumble este año. Además, Pérez acababa de regresar a la programación de RAW después de estar dos meses fuera de acción debido a una cirugía para extirpar un tumor benigno en la espalda, y justo parecían encender la historia de una posible traición, considerando que Perez fue llevada a The Judgment Day por Finn Bálor, quien fuera expulsado del grupo hace pocas semanas.