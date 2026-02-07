Liv Morgan y Raquel Rodríguez caen ante Jade Cargill y Jordynne Grace

Liv Morgan aún no decide a quien enfrentará en WrestleMania, pero sufrió una dolorosa derrota en su más reciente aparición.

La ganadora del Royal Rumble 2026, Liv Morgan, llegó al ring acompañada de Raquel Rodríguez para dirigirse al público bajo la presentación de Nick Aldis.

Morgan reconoció que debía tomar una decisión trascendental: elegir entre enfrentar a Stephanie Vaquer por el Campeonato Mundial Femenil o retar a Jade Cargill por el Campeonato Femenil de WWE. Cuando parecía que revelaría su elección, miró a Rodríguez para hablar de un tema importante, pero Raquel tomó el micrófono y frenó la conversación.

Rodríguez afirmó que quería hablar del “elefante en la habitación”, momento en que las luces se apagaron para dar paso a Cargill. La campeona no se guardó nada y le advirtió a Liv que no le importaba su victoria en el Rumble, pues si la elegía en WrestleMania, le daría una paliza.

La tensión aumentó con la llegada de Jordynne Grace, quien felicitó a Liv, pero dejó claro que, si lograba una oportunidad titular, podría ser ella quien la enfrentara en Las Vegas.

Ante el caos, Nick Aldis intervino para imponer orden. El gerente general recordó que, si Liv estaba disponible para hablar, también lo estaba para competir. Sin perder tiempo, anunció un combate por equipos: Morgan y Rodríguez se medirían a Cargill y Grace.

► Lucha de parejas en SmackDown

El encuentro comenzó con dominio de las recién llegadas, pues Grace expulsó a Liv del ring mientras Jade derribaba a Raquel con un poderoso spinebuster antes de la pausa comercial.

De regreso, Rodríguez castigó a Grace con un powerslam y un suplex, pero falló un corkscrew splash desde la segunda cuerda. Morgan tomó el relevo para conectar dos suplex consecutivos, aunque Grace respondió con un suplex propio seguido de un clothesline y un bodyslam. Cuando parecía acercarse la victoria, Raquel interrumpió la cobertura.

La acción se volvió caótica: Grace lanzó a Rodríguez fuera del ring, pero Liv la sorprendió con double knees. Jade regresó para intentar una superkick, aunque la confusión provocó que impactara accidentalmente a su compañera.

► Momentos claves

Instantes después, Raquel también falló su ofensiva y terminó conectando una gran patada contra Morgan. Grace aprovechó el desorden, empujó a Rodríguez contra Cargill y ejecutó el movimiento definitivo para lograr la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La tensión entre las ganadoras creció y tras encararse en backstage, se pactó una lucha por el título entre ambas.