Liv Morgan y No Way José tienen el mismo objetivo: ¿Cuál?

El único motivo por el que podríamos hablar de Liv Morgan y No Way José al mismo tiempo sería porque ambos comparten marca en WWE. Tienen otras similitudes como el haber pasado ambos por NXT. Pero en realidad su carreras no han tenido ni tienen nada que ver. Aunque veremos en qué queda finalmente el impulso que estaba teniendo la luchadora, porque podría acabar siendo tan poco utilizada como su compañero. Un luchador que entre cuerdas amarillas tenía bastante popularidad pero que se vino abajo cuando fue transferido.

► Liv Morgan y No Way José, con el mismo objetivo

Entonces, ¿por qué hablamos de los dos? Porque ambos tienen el mismo objetivo el mes que viene, hacia Elimination Chamber 2020. Este segundo PPV se celebrará el 8 de marzo en el Wells Fargo Center de Filadelfia, Pensilvania. Como todos habrán adivinado, una de estas Superestrellas va a poder cumplirlo y la otra no. Aunque en el caso de los dos parece igualmente improbable. Pero en caso es imposible. En el de José podría verse su publicación como una muestra de frustración.

I. Want. The. Chamber. — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 23, 2020

«Quiero. La. Cámara«.

Yeah me too! — No Way Jose (@WWENoWayJose) February 23, 2020

«¡Yo también!«.

La luchadora ha sido anunciada para entrar a la Cámara de la Eliminación buscando una oportunidad por el Campeonato Femenil Raw. Va a verse las caras con Natalya, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott y Sarah Logan. En otra situación podríamos pensar que Morgan tendría alguna posibilidad. Debemos tener en cuenta que las tres ex miembros de Riott Squad estarán en el combate. Pero ninguna de ellas va a triunfar. Salvo enorme sorpresa, será Baszler la ganadora para ir a por Becky Lynch a WrestleMania 36 el 5 de abril.

En cuanto a José, no solo no estará en la cámara sino que no estará en el evento. En realidad, no habrá una lucha de ese tipo para los luchadores de la marca roja, por lo que entendemos. La última vez que vimos a José en un PPV de WWE fue en Royal Rumble 2019. Ese fue el único show previo pago en el que ha participado hasta ahora desde su entrada a la empresa.