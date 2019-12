Durante el úlitmo episodio del año de Monday Night Raw presenciamos la boda entre Bobby Lashley y Lana, o bueno, un intento de boda, que se vio interrumpida por la aparición de un hombre clamando ser el primer esposo de Lana y de una mujer afirmando haber contraído votos años atrás con Lashley, hasta que finalmente apareció Liv Morgan.

Lo sorprendente de la aparición de Morgan no fue la presencia de la joven luchadora en sí, sino cuando esta confesó que Lana era «el amor de su vida», agregando que ella no habría podido superar el último año si no hubiera sido por ella. Esto llevó a una pelea entre Lana y Liv Morgan, mientras que Rusev saliá de un pastel gigante para atacar a Lashley.

El segmento, y con ello el programa, llegó a su fin con Rusev y Morgan celebrando en medio del ring, luego de que esta última arrastrara la cara de Lana contra el pastel.

► Las publicaciones de Liv Morgan y Lana en el pasado

Como muchos sabrán, la aparición de Liv Morgan dio fin a la incertidumbre detrás de las viñetas y anuncios sobre su retorno (incluso, hasta como una posible aliada de Bray Wyatt), parece que sí hay cierta historia entre Liv Morgan y Lana.

Los seguidores de Liv Morgan y Lana en las redes sociales probablemente conozcan que las dos Superestrellas de la WWE parecen ser amigas cercanas en la vida real. Como se puede ver en el siguiente video, Lana incluso publicó un video de su «espionaje» sobre Morgan mientras esta estaba ejercitándose en enero de 2018, junto a sus compañeras del entonces Riott Squad, Ruby Riott y Sarah Logan.

También puede apreciarse claramente que, al revisar las cuentas de redes sociales de Liv Morgan y Lana, estas han disfrutado juntas fuera de la WWE, como se muestra en los tuits a continuación:

Dun dun dun pic.twitter.com/0zDZdF2nDa — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 14, 2017

– «¡¡¡Te deseo que VIVAS una ENCANTADORA vida este 2019!!! ¡#Felizañonuevo!»

La propia Liv Morgan publicó en su Twitter el día de hoy unas fotos del recuerdo entre ambas: