Liv Morgan y Dominik Mysterio envían mensaje de San Valentín

El día de hoy, se celebra en buena parte del mundo, el Día de San Valentín, un día para los enamorados y para los grandes amigos.

► Liv Morgan y Dominik Mysterio se declaran la pareja más grande en la historia de WWE en pleno San Valentín 2026

Por eso, una de las parejas más grandes en la historia de WWE, Liv Morgan y Dominik Mysterio, la pareja del momento, enviaron un mensaje de San Valentín a través de un video publicado en la cuenta oficial de X, antes Twitter, de WWE, en donde Liv Morgan dijo lo siguiente:

https://twitter.com/WWE/status/2022762929955967044?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022762929955967044%7Ctwgr%5E8efdce5b361f546e6ff8d4e2c7a4610deaae8bf5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F411mania.com%2Fwrestling%2Fliv-morgan-dominik-mysterio-valentine-message%2F

“Feliz Día de San Valentín de parte de la pareja más icónica en la historia de WWE. ¡No le digan a Triple H y Stephanie McMahon! Sé que todas ustedes, las otras, están molestas. Sigan molestas”.