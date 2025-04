Liv Morgan y Dominik Mysterio: «Somos iconos de WWE»

La WWE está preparando su llegada a Netflix India y han enviado a Liv Morgan y Dominik Mysterio como representantes para causar alboroto en el país como dos de las principales Superestrellas de la compañía en la actualidad.

Rolling into India 🇮🇳 #WWEOnNetflix Watch WWE, only on Netflix! pic.twitter.com/xB1twKEVTg — Netflix India (@NetflixIndia) April 3, 2025

► Celebrando su relación

Y desde allí, hablando con CNN-News18, los integrantes de The Judgment Day lanzaron algunas declaraciones interesantes no solo para los fanáticos hindúes sino para todo el mundo, para el Universo WWE al completo:

«Somos la pareja más candente, icónica y dominante en la historia de WWE, y ahora estamos conquistando Netflix», declara Liv, medio en broma pero totalmente en serio. Dominik asiente:

«Pueden vernos donde sea, todo el tiempo, en Netflix. Es una locura.»

El romance entre Liv y Dominik se ha convertido en una de las historias más comentadas en la WWE en los últimos tiempos. Pero cuando se propuso la idea por primera vez, ¿qué pensaron?

«No pensé que le iba a gustar,» dice Dom con una sonrisa. Liv, siempre segura, interviene: «No sabía en qué iba a terminar esto, pero aquí estamos: los más odiados, los más atractivos, los más dominantes. Vamos a arrasar.»

Us against the world 🖤❤️‍🔥 pic.twitter.com/7wB5h0DEVK — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 17, 2025

Dominik Mysterio sabe mejor que nadie lo que es vivir a la sombra de alguien. Como hijo del miembro del Salón de la Fama Rey Mysterio, las expectativas siempre fueron altísimas.

«He estado alrededor desde 2005, pero recién lucho desde 2020,» dice. «Apenas estoy empezando.»

Desde su primera lucha contra Seth Rollins en SummerSlam —a pesar de las dudas iniciales de su padre— hasta hacer equipo con leyendas como John Cena y enfrentarse a Roman Reigns, el camino de Dominik no ha sido fácil.

«Tuve la segunda mayor cantidad de combates en WWE el año pasado,» comenta. «Más de 100. Eso es lo que me ayudó. Las repeticiones.»

El camino de Liv también ha sido muy luchado. Fanática de WWE desde siempre, se unió a NXT a mediados de los 2010 con muchas ilusiones, pero poca preparación.

«Pensé que iba a ser una natural,» admite. «Pero era terrible. Por mucho tiempo.» Le atribuye a sus entrenadores, su pasión y su negativa a rendirse el haber llegado hasta donde está. «Debí haber sido despedida varias veces,» dice entre risas. «Pero me dieron tiempo para crecer.» Y creció: de una chica ruda de Nueva Jersey a ganar Money in the Bank y tener un reinado como campeona, derrotando incluso a Ronda Rousey. «Esa fue la primera vez que sentí: ‘Mierda. Lo logré de verdad.’»

The 201’s own @YaOnlyLivvOnce is here… but who will her mystery partner be?! #WWENXT pic.twitter.com/iU9bzrsAuV — WWE NXT (@WWENXT) February 16, 2017

A pesar de que su unión es reciente, la química entre Liv y Dominik es innegable—tanto, que los fans a veces olvidan que solo es parte del show. Ambos aseguran haber tenido un papel importante en moldear esta nueva historia.

«Quería ser lo opuesto a Rhea [Ripley],» dice Liv sobre cómo pensó la dinámica con Dominik. «En lugar de emascularlo, quería hacerlo sentir como el hombre que es.»

Dominik asiente.

«Ella hace que todo sea fácil. Nos han dado bastante libertad creativa, y cuando funciona, funciona.»

La alianza es solo el último capítulo en la rivalidad de Liv con Rhea, una historia que ha mantenido al público enganchado durante todo 2024.

«Pasé mucho tiempo con Rhea en NXT,» cuenta Liv. «Siempre supe que sería una estrella. Pero también quería demostrar que no tenés que apostar todo por Rhea. También podés apostar por mí.»

Con WWE ahora disponible en Netflix en India y otras regiones, la visibilidad de la empresa está alcanzando niveles históricos—y tanto Liv como Dominik saben lo que eso significa.

«La gente va a ver mucho más de nosotros,» dice Liv. «Lo impredecible, el caos, el drama—eso es lo que WWE ofrece. ¿Y con Netflix? Eso ya es dominación global.»

Dominik agrega:

«Tenemos los títulos en pareja. Eso significa Raw, SmackDown, NXT—donde queramos ir. Y ahora, los fans en India pueden ser parte de todo esto.»

⁠LivDom just made their Mumbai entrance ❤️‍🔥👀

Watch WWE weekly, only on Netflix!#WWEOnNetflix pic.twitter.com/akQUC0UrQv — Netflix India (@NetflixIndia) April 4, 2025