La última noticia que publicamos acerca de la realización de un próximo WrestleMania en Londres no era precisamente positiva pero más pronto o más tarde la capital de Inglaterra albergará el gran evento anual de WWE. Y por ello le preguntaron recientemente en The Mirror a la actual campeona mundial, Liv Morgan, quien se mostró emocionada con la posibilidad y elogió a los fans del Reino Unido.

► Una idea ilusionante

«¡Ustedes son tan expresivos! Siempre hacen saber sus opiniones. Tienen los cánticos más creativos. No tenemos la oportunidad de visitarlos muy a menudo, así que creo que es justo y correcto mostrarles más respeto y más amor. Ustedes nos dan tanto, y estamos emocionados de pasar más tiempo juntos.»

«Creo que WrestleMania en Londres sería enorme. Creo que sería una locura total, algo fuera de serie. Creo que sería el WrestleMania con más energía de la historia. Y sé que a todos nos encantaría alimentarnos de esa energía loca, caótica y asombrosa que los fans nos darían. Estoy aquí y estoy lista para ello, y si hay algo que pueda hacer para ayudar a que suceda, lo haría. Tengo mi atuendo de Ginger Spice en mi armario, listo para sacarlo otra vez. Así que, solo por eso, creo que ya vale la pena, ¿no?».

Liv habla también de cómo ha evolucionado:

«Creo que el tiempo fuera realmente me llevó al siguiente nivel. Para mí, personalmente, siento que soy una persona diferente, una intérprete diferente, una campeona diferente de lo que era antes. Esta vez soy mucho más segura de mí misma. Estoy mucho más convencida. Soy mucho más inteligente. Soy mucho más astuta. Y estoy mucho más lista para hacer lo que sea necesario para ser la mujer en la cima y quedarme en la cima. Ese no era mi enfoque antes en absoluto. Antes solo me sentía tan afortunada de ser campeona, y ahora sé que ustedes son los afortunados de que yo sea su campeona.»